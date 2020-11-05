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  4. Evli adamla tek gecelik ilişki yaşadı! Sonu feci oldu

Evli adamla tek gecelik ilişki yaşadı! Sonu feci oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2020 12:09 | Son Güncelleme

24 yaşındaki genç kadın, evli bir adamla yaşadığı tek gecelik ilişkinin kurbanı oldu. Bu ilişkiden hamile kalan genç kadının hazin sonu, sadece ülkesinde değil tüm dünyada manşetlerde yer aldı.

Evli adamla tek gecelik ilişki yaşadı! Sonu feci oldu

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Ellen Priscila Ferreira da Silva isimli kadın, uyuşturucu satıcısı evli bir adamla kısa bir ilişki yaşadıktan sonra hamile kaldı. Evli adam, kürtaj teklifine karşı çıkan Ellen ve erkek arkadaşını arabaya bağlayıp yakarak öldürdü.

24 yaşındaki bir kadın, tek gecelik ilişkisinin kurbanı oldu. Genç kadın evli ve uyuşturucu satıcısı olan adamdan hamile kaldı.

Hamileliğinin dördüncü ayında, ilişki yaşadığı adam kendisinden bebeği kürtajla aldırmasını istedi.

Ellen, bebeği aldırmak istemeyince ilişki yaşadığı adam, yaşları 19 , 35 ve 36 olan iki kişiyi yanına alıp Ellen ve 39 yaşındaki arkadaşı Ely Carlos dos Santos'u kendi araçları ile kaçırdı.

Boş bir arazide çiftin elleri ve kollarını arabaya bağlayıp arabanın üzerine benzin döküp yaktılar. Aileler Ellen ve arkadaşının kimliklerini arabadan teşhis etti.

19 yaşındaki kişi cinayette aktif rol aldığını kabul ederken diğer iki şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, Ellen ve arkadaşının ilk bulgulara göre evli erkeğin kürtaj teklifini kabul etmemesi sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Ancak çiftin uyuşturucu kaçakçısına olan borçları yüzünden öldürülme ihmali de olabileceğini söyledi.

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