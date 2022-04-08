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"Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım" demişti! Cansever'den şaşırtan itiraf

08.04.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Cansever, katıldığı programda Almanya'da yaşadığı dönemde 2 yıl bilmeden evli bir şarkıcıyla aşk yaşadığını söylemişti. Önceki gün 'Delikanlım' şarkısının tanıtımı kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Cansever, "Bu olaydan sonra aşk defterini kapadım" dedi.

"Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım" demişti! Cansever'den şaşırtan itiraf

Şarkıcı Cansever, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı parçasını ABD'li yapım firması Voce Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Cansever, önceki gün Voce Müzik sahibi Selçuk Küçük ile Maslak'ta basının karşısına geçti.

Cansever'den olay itiraf! &quot;Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım&quot;Cansever'den olay itiraf! "Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım"

"SERVET KAYBETTİM"

Yakında Amerika turnesine çıkacağını fakat uçağa binme korkusu olduğunu söyleyen Cansever, "Uçak korkusu yüzünden bir servet kaybetmiş olabilirim, en fazla 3 saatlik yolculuklar ile Almanya'ya gidebiliyorum. Beni 12 saatlik okyanus yolculuğu çok korkutuyor" dedi.

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Ünlü şarkıcı uçak korkusu yüzünden Avustralya ve Amerika dahil pek çok turne teklifini geri çevirmek zorunda kaldığını ve tedavi görerek bu konserlere gideceğini söyledi.

"ARTIK KİMSEYLE EVLENMEM"

"Almanya'da bir Türk'ü seviyordum ve evlenecektik ama adam evli çıktı. Sonra da aşka küstüm" diyen Cansever'e bu sözleri hatırlatıldı. Cansever, "Bana kimse yaklaşmasın. Bu olaydan sonra aşk defterimi kapadım. Artık kimseyle evlenmem, ailemi geçindirmek zorundayım" itirafında bulundu.

"BİRAZ ABARTIYORLAR"

Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi isimlerin sahnede tercih ettiği iddialı kıyafleri eleştiren Cansever, "Bizim toplumumuza göre iyi bir örnek değil bunlar. Sanatçılar, kıyafet seçerken biraz abartıyorlar. Her sanatçı, duruşu ve yaşantısıyla topluma örnek olmalı" şeklinde konuştu.

"YILDIZ TİLBE'YE HAKSIZLIK YAPILDI"

Cansever, hayvanlar için sarf ettiği sözler nedeniyle eleştirilen Yıldız Tilbe'ye de destek verdi. Cansever, "Sokaklarda bir sürü yırtıcı hayvan var. Bu hayvanlar, çocuklarınızı parçalarlarsa ne yapacaksınız? Yıldız'a haksızlık yapıldı" dedi.

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