Evli çifte Hint keneviri gözaltısı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan M.K. (55) ve eşi C.K. (50), evlerinin bahçesinde sera kurup Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Serada ele geçirilen 537 kök Hint keneviri ise imha edilmek üzere söküldü.

Güzelköy Mahallesi Çayır Sokak'ta yaşayan M.K. ve eşi C.K.'nin, evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini öğrenen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon yaptı. Evin bahçesinde oluşturulan serayı kontrol eden ekipler, damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Boyları 1 metreyi bulan 537 kök Hint keneviri, jandarma ekipleri tarafından söküldü. M.K. ve eşi C.K., gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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