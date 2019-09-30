Evli çifti kaza ayırdı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'de virajda kontrolden çıkıp, tarlaya uçan motosikletteki sürücü Aydın Poyraz (22) hayatını kaybetti, eşi Menekşe Poyraz (21) ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kınık ilçesi Karadere Köprüsü'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası Aydın Poyraz'ın kullandığı 10 L 4490 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, kasksız olan Aydın Poyraz ile arkasındaki eşi Menekşe Poyraz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Poyraz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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