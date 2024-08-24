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Evli çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar: 'Kaynanam eve gelmesin' diyen kocaya ceza

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.08.2024 07:42
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Evli çiftler bu habere dikkat. Yargıtay emsal niteliğinde bir karar aldı. Kayseri'de görülen bir boşanma davasında kaynanasının evlerine gelmesine izin vermeyen eş ağır kusurlu sayıldı. Bununla da kalmayıp tazminat ödemek zorunda kaldı.

Evli çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar: 'Kaynanam eve gelmesin' diyen kocaya ceza

Kayseri'de bir adam karısına önce yasak koydu sonra 'ailenle görüşemezsin' dedi. Kaynanasını evde istemeyen kocayla ilgili son noktayı Yargıtay koydu. Show Ana Haber'de yer alan habere göre ağır kusurlu bulunan kocanın tazminat ödemesine ve çiftin boşanmasına karar verildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

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Emsal niteliğindeki karara giden süreç genç kadının eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açmasıyla başladı. Kadının iddiaları bununla da kalmadı. Davalı koca karısının söylediklerinin doğru olmadığını iddia etti. Sürekli aşağılandığını öne sürerek karşı dava açtı ve tazminat talep etti. Adam yerel mahkeme kararına itiraz edince dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme'nin itirazı reddederek onadığı karar içtihat haline geldi.

YASAKÇI KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

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Davacı kadın eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediğini söyledi. Hatta o koca kaynanasını evinde bile istemiyordu. Yerel mahkeme kadını haklı buldu. Yasakçı koca ise ağır kusurlu denildi. Erkeğin 50 bin TL tazminat ödemesine hükmedilirken taraflarınsa boşanmalarına karar verildi.

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Yargıtay
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