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Evli çiftler takip yazılımları ile birbirlerini gözetliyor

22.11.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları ve internet günlük hayatımızın içerisinde de güçlü bir şekilde yer alıyor. Durum böyle olunca eşler birbirlerinden daha fazla şüphelenmeye başlıyor. Mesela sosyal medya platformunda başkaları ile mesajlaşmalarından korkabiliyorlar.

Evli çiftler takip yazılımları ile birbirlerini gözetliyor

Bu korkunun bir araştırma raporuna yansıdığını görüyoruz. Yapılan yeni bir araştırmaya göre eşlerin yüzde 30 kadar bir bölümü birbirlerini gözetlemeyi doğru buluyor. Onlara göre sosyal ortamda başkalarını takip edebilmek için kullanılan yazılımlar, programlar ve uygulamalar tamamen etik.

Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya bakıldığında 21 ülke hedef olarak seçildi. Bu ülkelerden insanlarla konuşuldu. Yapılan araştırmalara göre eşler karşı tarafın kendisini aldatmasından çok korkuyor. Bu nedenle takip yazılımları kullananların oranı yüzde 64 düzeyinde.

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Güvenlik amacıyla bu tür yazılımları kullanmak isteyenlerin oranı ise yüzde 63 seviyesinde. Yani eşler genellikle güvenlik veya karşı tarafın kendisini aldatmadığından emin olmak için kullanıyor. Takip cihazları ise işin bir başka boyutu. Bazı eşler takip cihazı bile kullanabiliyor. Evli çiftler takip yazılımları ile "birbirini kolluyor."

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TAKİP ETMEK İSTİYORLAR AMA EDİLMEK İSTEMİYORLAR

Tüm bunlara ek olarak araştırmanın farklı bir boyutu daha ortaya çıktı. Eşlerin yüzde 83 gibi bir bölümü cihazlarında takip yazılımı bulmaları halinde bunun bir tartışma yaratacağını söylüyor. Yani takip etmek istemelerine rağmen takip edildiklerinde kızıyorlar.

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