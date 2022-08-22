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  4. Evli erkekle birlikte olan kadına dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada

Evli erkekle birlikte olan kadına dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada

22.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da dehşete düşüren bir aldatma kavgası yaşandı. Evli bir erkekle birlikte olduğu iddia edilen kadın, birlikte olduğu kişinin ailesi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dakikalarca devam eden olayda sopa ve yumruklar kullanılırken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evli bir erkekle birlikte olan bir kadın, ilişki yaşadığı kişinin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Yasak ilişkiyi öğrenince öfkelenen kişinin ailesi, birlikte olduğu kadına saldırdı.

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Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma kavga
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