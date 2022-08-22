Evli erkekle birlikte olan kadına dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evli bir erkekle birlikte olan bir kadın, ilişki yaşadığı kişinin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Yasak ilişkiyi öğrenince öfkelenen kişinin ailesi, birlikte olduğu kadına saldırdı.

Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

