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  4. Evli erkekler bekar erkeklere göre daha mı sağlıklı? Araştırma sonucu şaşırttı

Evli erkekler bekar erkeklere göre daha mı sağlıklı? Araştırma sonucu şaşırttı

23.08.2024 07:35
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Evlilik çiftlerin hayatı birleştirdiği ve sorumlulukların arttığı bir dönem. Bazen inişlerin ve çıkışların olduğu evlilik sağlığınızı da etkileyebiliyor. Kanada'da yapılan yeni bir araştırmada, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla daha sağlıklı yaşlandığı ortaya konuldu. Araştırmanın şaşırtan detayı ise kadınlarda durum tam tersi olarak çıkmasıydı.

Evli erkekler bekar erkeklere göre daha mı sağlıklı? Araştırma sonucu şaşırttı

Kanada'daki Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen 3 yıllık çalışmada, yaşları 60 ve üzerinde 7 bin 600 Kanada vatandaşının yaşlanma süreçlerine ilişkin bulgular incelendi.

ŞAŞIRTAN EVLİLİK ARAŞTIRMASI

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Araştırmacılar, inceleme sonucunda, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla 2 kat daha iyi yaşlandığını tespit etti.

MUM IŞIĞI SEVGİLİ AŞK

KADINLARDA DURUM FARKLI

Evliliğin kadınlar üzerindeki etkisinin aynı olmadığı sonucuna ulaşan araştırmacılar bekar kadınların, evli, eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığını ortaya koydu.

aşk sevgili eş

İdeal yaşlanmayı "günlük aktiviteleri engelleyen ciddi fiziksel, bilişsel, zihinsel ya da duygusal durumlardan uzak durmak" olarak tanımlayan araştırmacılar, "yüksek düzeyde mutluluğun, fiziksel ve zihinsel sağlığın" yaşlanma üzerinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

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Araştırmacılardan Toronto Üniversitesi Profesörü David Burnes, "Evli insanlar birbirlerini sigarayı bırakmak ya da düzenli egzersiz yapmak gibi sağlıklı davranışları benimsemeye ya da sürdürmeye teşvik ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Araştırma, International Social Work dergisinde yayımlandı. (AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık bekar evli sağlıklı yaşam
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