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Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla şöhreti yakalayan Instagram fenomeni Traver Beynon, evli olmasına rağmen her gün 4 kadınla birlikte olduğunu itiraf etti.

Instagram fenomeni Traver Beynon, evli olmasına rağmen her gün 4 kadınla birlikte olduğunu itiraf etti. 800 binden fazla takipçisi bulunan Beynon, karısı Taesha'ya hayatını 30 diğer kadınla paylaşmasını teklif ettiğini açıkladı.

Traver Beynon

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Yüz binlerce takipçisi bulunan Instagram fenomeni Traver Beynon, karısı Taesha'ya hayatını 30 diğer kadınla paylaşmasını teklif ettiğini açıkladı.

Yüz binlerce takipçisi bulunan Instagram fenomeni Traver Beynon, karısı Taesha'ya hayatını 30 diğer kadınla paylaşmasını teklif ettiğini açıkladı.
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Beynon, karısının evliliğini diğer kadınlarla paylaşmaya bayıldığını söylerken, her hafta sonu evine 30 kadar kadın geldiğini ve parti yaptıklarını söyledi.

Beynon, karısının evliliğini diğer kadınlarla paylaşmaya bayıldığını söylerken, her hafta sonu evine 30 kadar kadın geldiğini ve parti yaptıklarını söyledi.
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'ŞEKER ADAM' LAKABINI TAKTILAR

'ŞEKER ADAM' LAKABINI TAKTILAR
Avustralyalı milyarder Beynon'un lakabı Candyman, yani Şeker Adam...
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Beynon, hayatıyla ilgili birçok ayrıntıyı sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Beynon, hayatıyla ilgili birçok ayrıntıyı sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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HER GÜN 4 KADINLA BERABER OLUYOR

HER GÜN 4 KADINLA BERABER OLUYOR
Travers, Avustralya merkezli bir dergiye verdiği verdiği röportajda evli ve 4 çocuklu olmasına rağmen her gün 4 kadınla birlikte olduğunu söyledi.
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SIRADAN BİR PARTİYE 360 BİN DOLAR HARCIYOR

SIRADAN BİR PARTİYE 360 BİN DOLAR HARCIYOR
Genç milyarderin Avustralya'daki Şeker Dükkanı Malikanesi adını verdiği evinde düzenlediği 'sıradan' bir partide 360.000 dolar harcadığı açıklanmıştı.
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Bu partilerde yok yok... Orjiler, Rolls Royce'lar, Ferrari'ler, lüks eğlenceler...

Bu partilerde yok yok... Orjiler, Rolls Royce'lar, Ferrari'ler, lüks eğlenceler...
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PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARLA MEŞHUR OLDU

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARLA MEŞHUR OLDU
Tütün işi yapan ve bu sayede milyarder olan Travers Beynon etrafında yüzlerce güzel genç kadın ile birlikte sürdürdüğü yaşamına ilişkin fotoğraflar paylaşarak Instagram'da şöhret oldu. Beynon, dünyada 'yeni Hugh Hefner' olarak tanınıyor.
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