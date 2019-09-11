Evli iki kız kardeşin not bırakarak evden kaçtığı iddiası

OSMANİYE (AA) - Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen A.D. ve R.K. isimli kız kardeşler, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları H.Y'nin Osmaniye'deki annesinin evinde bulundu.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Eylül günü Kütahya'da ikamet ederken not bırakarak evden kaçtıkları ve emniyetçe kayıp olarak arandıkları öğrenilen A.D. ve R.K. isimli evli kızkardeşlerin, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan H.Y'ye ait iş yerinde oldukları ihbarının geldiği belirtildi.

Açıklamada, iş yerinde yapılan aramada şahıslara rastlanmadığı, H.Y'nin ise A.D. ve R.K'yi tanıdığını söylediği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"H.Y. isimli şahıs ile yapılan görüşmede, her iki kadını tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduklarını, kendileri ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve annesine ait evde annesi ile birlikte kaldıklarını beyan etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada kayıp olan R.K. ve A.D. isimli kişilerin belirtilen adreste oldukları tespit edilmiştir."