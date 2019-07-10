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Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Bafra ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası cami imamı Davut O.

Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Hakan AKGÜN- Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası cami imamı Davut O. (30), gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Havva M. (24) ile birlikte ortadan kayboldu.
Bafra ilçesinde İnözü Koşaca Mahallesi'nde yaşayan Havva M., 4 Temmuz Perşembe günü ortadan kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Jandarma ekipleri, İnözü Koşaca Camii'nin imamı evli Davut O.'nun da evine ve camiye gelmediğini belirledi. Jandarma ekipleri, imam Davut O. ile Havva M.'nin birlikte kaçtığını saptadı.
Jandarmanın olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, İlçe Müftülüğü de inceleme başlattı.

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Evli imam, genç kızla kayıplara karıştıEvli imam, genç kızla kayıplara karıştı

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