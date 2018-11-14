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Evli kadın, yasak aşkının cinsel organını kesti!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

Hindistan'da 24 yaşındaki evli Kamla Patra, sevgilisi Rajendra Nayak’la kıskançlık yüzünden tartıştı. Genç kadın arkadaşıyla bir olup Nayak'ın cinsel organını kesti. Kanlar içinde kalan adam zorlukla hastaneye yetiştirildi

Evli kadın, yasak aşkının cinsel organını kesti!

24 yaşındaki Kamla Patra, sevgilisi Rajendra Nayak’ı evine çağırdı.

Evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte sevgilisinin cinsel organını kesti.

Hindistan’ın doğusundaki Keoncar’da yaşanan olayın ardından, komşular Nayak’ı hastaneye yetiştirdi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPMIŞ

Genç adam kendini evden zor attığını belirterek, evli kadının kıskançlık yüzünden böyle bir eyleme giriştiğini söyledi.

Kamla Patra tutuklanırken, Nayak'ın cinsel organının işlev görmesi için yapılan tedavi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel organ Hindistan cinsel organını kesti kamla patra kıskançlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
LAA OĞLUM KİMSE SANA ÖĞRETMEDİ Mİ BU GİBİ İŞLERDE DEPLASMANA GİTMİCEKSİN. BAŞKA SAHALAR MI YOK :))
hindistanda herşey normal
ahahaahh daha da veeim alamazsın
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