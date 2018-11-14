Evli kadın, yasak aşkının cinsel organını kesti!

24 yaşındaki Kamla Patra, sevgilisi Rajendra Nayak’ı evine çağırdı.

Evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte sevgilisinin cinsel organını kesti.

Hindistan’ın doğusundaki Keoncar’da yaşanan olayın ardından, komşular Nayak’ı hastaneye yetiştirdi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPMIŞ

Genç adam kendini evden zor attığını belirterek, evli kadının kıskançlık yüzünden böyle bir eyleme giriştiğini söyledi.

Kamla Patra tutuklanırken, Nayak'ın cinsel organının işlev görmesi için yapılan tedavi sürüyor.

