Evli kadına, cinsel içerikli görüntülerle şantaj yapan cezaevi firarisi yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de ilişki yaşadığı F.B. (30) adlı evli kadına şantaj yaptığı öne sürülen S.M. (33) yakalandı. Gözaltına alınan S.M.'nin açık cezaevi firarisi olduğu, taksirle insan öldermek ve başkasına ait kredi kartını kullanmak suçlarından arandığı belirlendi.
F.B. adlı kadın polise başvurarak 5 ay ilişki yaşadıktan sonra ayrılmak istediği S.M.'nin kendisine cep telefonuna kaydetiği cinsel içerikli görüntülerle şantaj yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu. Genç kadının şikayeti üzerine S.M., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir Alışveriş Merkezi'nin otoparkında yakalandı. Gözaltına alınan S.M.'nin üzerinden cinsel içerikli görüntülerin olduğu hafıza kartı ele geçirildi. S.M.'nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu, 'Taksirle insan öldürmek' ve 'Başkasına ait kredi kartını kulanmak' suçlarından arandığı ortaya çıktı. S.M.'nin işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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