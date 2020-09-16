HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi tutuklandı

Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Antalya'da, evine icra gelen evli ve 1 çocuk annesi N.D.'yi (38) avukat olduğunu söyleyerek kandırdıktan sonra taciz etmekten 'konutu terk etmeme' cezası verilen Murat Özbay, başsavcılığın itirazı sonrasında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi tutuklandı

Olay, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evine gelen icradan kurtulmaya çalışan N.D.'ye yaklaşık 6 ay önce tanıştığı Murat Özbay, avukat olduğunu söyledi. Özbay, icra sorununu çözebileceğini bildirerek, kadınla irtibat kurdu, ancak zamanla taciz etmeye başladı. N.D., bu süreçte sonuncusu 2 ay önce olmak üzere 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ BİTİNCE EVİNE GELDİ

Ancak Murat Özbay vazgeçmedi, son uzaklaştırma süresinin bittiği cumartesi günü, N.D.'nin evine gelip, kendisine açılmayan kapıyı tekmeledi. Polisi arayan N.D., Özbay'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Murat Özbay hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı.

79b336fb45dfab65472f2246f73a8b03

TABANCA ÇALILIKTA BULUNDU

Korkuya kapılan N.D. ise yanına oğlunu da alıp annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak Murat Özbay, pazar akşamı N.D.'nin annesinin evine geldi. Üzerinde tabanca olan Özbay, özür diledi. Bu sırada N.D.'nin oğlu önce polisi, ardından babası E.D.'yi aradı. Gelen polis ekipleri, Murat Özbay'ı gözaltına aldı. Özbay'ın tabancası ise çalılıklar arasında bulundu.

'KARIMIN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ'

Eşinin yaşadığı olay üzerine hemen işten kayınvalidesinin evine gelen E.D., “Bu kişi, birlikte olmaları gerektiğini söyleyerek, eşimi tehdit ediyor. İki ay önce şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra, önceki gün silahla evimize geldi. Karakola giderek, şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Serbest kaldıktan sonra bizi telefonla tehdit etti. Şimdi de kayınvalidemin evini bastı. Bu adamı tutuklasınlar. Adam psikopat. Karımın benden boşanmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

Murat Özbay'ın kendisini eşine avukat olarak tanıttığını kaydeden E.D. şöyle konuştu:

“Adam kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş, 'Bu evi icradan kurtarırım' demiş. 5-6 aydır eşimi taciz ediyor. Hatta kafasına silah dayamış. Devletime güveniyorum, adalet istiyorum."

'SİLAHLI TEHDİT' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Murat Özbay hakkında, 'konutu terk etmeme' kararı verildi. Başsavcılığın karara itirazı üzerine Murat Özbay, evinden alınarak, polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Öte yandan, Özbay'ın, geçen günlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkarak silahla intihara teşebbüs ettiği, polis tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi. Ayrıca, Özbay'ın avukat olmadığı da öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
İstanbul sokaklarından ilginç maske manzaralarıİstanbul sokaklarından ilginç maske manzaraları
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...
Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...
Çocuğu alet etmişler! Aile görünümlü çeteden 50 bin liralık hırsızlık
Aile görünümlü çeteden 50 bin liralık hırsızlık
2 metre uzunluğunda ip yutan kediye endoskopi ile müdahale
Tam 2 metre uzunluğunda! Kedinin yuttuğu ip böyle çıkarıldı
İstanbul sokaklarından ilginç maske manzaraları
İstanbul sokaklarından ilginç maske manzaraları
4 katlı evden 10 ton çöp çıktı!
Kapı açılınca öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.