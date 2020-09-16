Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi tutuklandı

Olay, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evine gelen icradan kurtulmaya çalışan N.D.'ye yaklaşık 6 ay önce tanıştığı Murat Özbay, avukat olduğunu söyledi. Özbay, icra sorununu çözebileceğini bildirerek, kadınla irtibat kurdu, ancak zamanla taciz etmeye başladı. N.D., bu süreçte sonuncusu 2 ay önce olmak üzere 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ BİTİNCE EVİNE GELDİ

Ancak Murat Özbay vazgeçmedi, son uzaklaştırma süresinin bittiği cumartesi günü, N.D.'nin evine gelip, kendisine açılmayan kapıyı tekmeledi. Polisi arayan N.D., Özbay'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Murat Özbay hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı.

TABANCA ÇALILIKTA BULUNDU

Korkuya kapılan N.D. ise yanına oğlunu da alıp annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak Murat Özbay, pazar akşamı N.D.'nin annesinin evine geldi. Üzerinde tabanca olan Özbay, özür diledi. Bu sırada N.D.'nin oğlu önce polisi, ardından babası E.D.'yi aradı. Gelen polis ekipleri, Murat Özbay'ı gözaltına aldı. Özbay'ın tabancası ise çalılıklar arasında bulundu.