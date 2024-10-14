Evli kadına mesaj atıp kocasına saldırmışlardı! Türkiye'yi çileden çıkaran sapık börekçi ve ağabeyi için istenilen ceza belli oldu

İstanbul'un Pendik ilçesinde sipariş götürdüğü evdeki genç kadını telefonla taciz eden kuryenin çalıştığı börekçiye giden kadının eşi, kurye ve onun ağabeyi tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili kurye ve ağabeyi hakkında dava açıldı.

KURYEDEN TACİZ: ÇOK HOŞ BİR BAYANSINIZ

İstanbul Pendik’te oturan Burçin B. (30), 3 Eylül’de börek siparişi verdi. Siparişi eve İbrahim Demir (18) adlı kurye getirip teslim etti. Daha sonra da siparişten dolayı numarasını öğrendiği kadına Whatsapp’tan mesaj attı. Mesajda “Yanlış anlamazsanız, nasıl desem, yani çok hoş bir bayansınız” diye yazdı. Bunun üzerine Burçin B. tepki göstererek kuryenin numarasını engelledi. Durumu da eşi Uğur B.’ye anlattı. Bunun üzerine Uğur B. sinirlenerek kuryenin çalıştığı börekçiye gitti. Burada eline aldığı peçetelikle eşini mesaj atan İbrahim Demir’e saldırdı.

DEHŞET SAÇAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

Devam eden tartışmaya İbrahim Demir’in ağabeyi Ömer Demir de dahil oldu. Ömer Demir (21) elindeki bıçakla taciz edilen kadının kocası Uğur B.’ye saldırdı. Ağabey-kardeş, birlikte Uğur’u darp etmeye başladı. Ömer Demir elindeki bıçağı taciz edilen Burçin B. ve eşi Uğur’a göstererek küfür etmeye devam etti ve Burçin’e “Al git buradan onu deşerim” diyerek tehdit etti. Hem taciz edilen hem de darp edilen çift savcılığa başvurdu. Taciz ve darp faili iki kardeş tutuklandı.

İKİ AYRI SORUŞTURMA AÇILDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp ve taciz olayına dair iki ayrı soruşturma başlattı. Taciz soruşturması 6 Eylül’de tamamlandı.

İSTENİLEN CEZALAR

İddianamede ayrıca “Hoş bir bayansınız” sözünün Yargıtay kararlarıyla ‘taciz’ sayıldığı belirtilerek kurye İbrahim Demir’in ‘haberleşme aracı yoluyla taciz’ suçundan 3 yıla kadar, ‘silahla basit yaralama’ suçundan da 1.5 yıl olmak üzere toplam 4.5 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Ağabeyi Ömer Demir’in ise ‘silahla kasten basit yaralama’, ‘silahla tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 8.5 yıla kadar hapsi istendi.