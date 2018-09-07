Evli kadını dağa götürüp, ilişkiye giren şüpheli: İftira atıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da evli ve 1 çocuk annesi H.K.'yi (22) dağlık alana götürüp, zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra darbettiği ileri sürülen R.S.Ç. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.S.Ç., poliste verdiği ifadesinde, "Benimle ilişkiye girmeyi o istedi. Ben onu darbetmedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira attığı için ondan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Olay, 1 Eylül tarihinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıldır evli olan H.K., eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıktan sonra ailesinin yanında oturmaya başladı. Olay günü 5 yıldır tanıdığı evli ve 1 çocuk babası R.S.Ç., oturduğu binanın önüne gelerek H.K.'yi çağırdı. H.K., R.S.Ç.'nin gezme teklifini kabul ederek motosiklete bindi. R.S.Ç., genç kadını yakınlardaki dağlık araziye götürüp motosikletten indirdi. İddiaaya göre, burada genç kadına saldırıp üzerindeki kıyafetleri çıkaran R.S.Ç., daha sonra zorla cinsel ilişkiye girip, dövdü. Genç kadını dağda bırakan R.S.Ç., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

H.K. ise kendi imkanlarıyla evine döndü.

3 GÜN KİMSEYE SÖYLEYEMEMİŞ

3 gün boyunca olayı kimseye anlatamayan H.K., durumu dün ailesine anlattı. Aile üyelerinin de kendisine destek vermesi üzerine H.K., 4 Eylül'de polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.K. polise verdiği ifadesinde, "R.S.Ç. olay günü oturduğum yere gelerek aşağıya inmemi istedi. Bana motosikletle biraz gezeceğimizi söyledi. Ben de ona inanıp motosiklete bindim. Daha sonra dağlık bir yere gittik. Motordan indikten sonra bana saldırdı. İtmeye çalıştım ancak gücüm yetmedi. Sonra benimle zorla cinsel ilişkiyi girdi. Yumruklarıyla beni darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı" dedi.

BERBERDE YAKALANDI

H.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri şüphelinin gidebileceği adreslerde çalışma başlattı. Ekipler kısa süre sonra şüphelinin berberde olduğunu tespit etti. R.S.Ç., tıraş olduğu sırada gözaltına alındı.

H.K.'nin kendisinin evli olduğunu bildiğini ve kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini belirten R.S.Ç., polisteki ifadesinde, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. H.K. benden hoşlanıyordu. Sevgili olarak konuşuyorduk. Ben daha önce ona evli olduğumu ve onunla evlenemeyeceğimi söyledim. O da bunu kabul etti ve görüşmeye devam ettik. Bana, 'Eşinden boşanıp beni almanı beklerim' dedi. Bahsettiği gün de H.K. ile birlikte otururken bana 'Seni seviyorum' dedi. Bunun üzerine yakınlardaki boş bir araziye gittik. Orada tekrar evli ve bir çocuğumun olduğunu söyledim. Orada H.K.'nin de isteği ile birlikte olduk. Bundan önce H.K. ile ile hiçbir cinsel birlikteliğimiz olmamıştı. Sonra ben H.K.'yi evine bıraktım. Ertesi gün H.K. ve annesi ile buluştum. H.K. annesi ile tartışıyordu. Annesi H.K.'nin yüzüne, başına vuruyordu. H.K.'nin daha önce de annesi tarafından darbedilmesine şahit olmuştum. 'Sokakta tartışmayın, ayıp olur, kendinizi rezil ediyorsunuz' dedim. H.K.'ye de 'Eşimi bırakmamı istiyorsan yanılıyorsun, eşimden ayrılmayacağım' dedim. O da bana, 'Ben sana gününü gösteririm' diyerek el işareti yaptı. Ben H.K.'ye hiç vurmadım. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır. Bana iftira attığı için H.K.'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S.Ç., 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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