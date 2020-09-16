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Evli kadını silahla tehdit eden şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık itirazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Antalya’da evli bir kadını evine gelerek silahla tehdit eden şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi.

Antalya’da evli bir kadını evine gelerek silahla tehdit eden şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Şüpheli, itiraz sonucu ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 735 Sokak üzerindeki bir binanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ö. (45), bir süre önce tanıştığı N.D.’ye (38) kendisini avukat olarak tanıtarak, icralık olan dairelerini kurtarabileceğini söyledi. M.Ö. bu bahaneyle kadınla görüşmeye devam etti. M.Ö. birkaç gün önce yine evine geldiği N.D.’den ret cevabı alınca rahatsızlık vermeye başladı. Kapıyı tekmeleyen M.Ö. hakkında, N.D.’nin şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi. Büyük korku yaşayan N.D., annesinin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evinde kalmaya başladı. Buraya da silahla geldiği öne sürülen M.Ö.’nün rahatsızlık vermesinin devam etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Polis M.Ö.’yü sokak üzerinde yakalarken, çalılık içine attığı tabancayı da buldu. Taraflar ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Tarafların emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin kararına başsavcılık itiraz etti. M.Ö., ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
M.Ö. isimli şüpheli, olaydan birkaç gün önce de bir iş yerinin terasında tabancayla intihar girişiminde bulunmuş ve polis tarafından ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

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