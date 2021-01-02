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  4. Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

02.01.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Rusya’nın Kuznetsk şehrinde eşini aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu.

Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, eşini aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştığı bildirildi.

GİZLİ KAÇIŞI GÖRGÜ TANIĞI DEŞİFRE ETTİ

Çapkın adam balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık "gizli kaçışı"cep telefonuyla kayda aldığı videoyla deşifre etti. Yerel medya olayın "aldatma" olduğunu ifade ederken videoda aldattığı kadının kocasının eve girmesinin ardından panikle kaçmaya çalışan adam, aşağı sarkarak alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü. Görüntüde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: DHA

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