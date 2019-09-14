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Evli kadınlara yönelik fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 20:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptıkları baskında evli kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden kişilere yönelik düzenlenen operasyon sonucu adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İddiaya göre, Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptıkları baskında evli kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden kişilere yönelik düzenlenen operasyon sonucu adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kırmacı Mahallesi’nde ki bir sitede fuhuş yapıldığını belirleyen polis ekipleri eve girip çıkan şahısları takip altına aldı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilen ev hanımı A.Ü. (35), fuhuşa aracılık edenler ev hanımı F.I. (35) ve S.A. (30), yer temin eden Y.E.E. (23) ile bilgi sahibi T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) emniyete götürüldü. Polis yapılan operasyonda S.A. ve A.Ü.’nin üzerinde 250 TL para ele geçirdi. Emniyette ifadeleri alınan T.Ç.T., V.S. ve A.Ü. serbest bırakılırken, S.A., F.İ. isimli kadınlar ile fuhuş için yer temin ettiği iddia edilen Y.E.E. gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan üç zanlı polis tarafından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.A. tutuklanarak Beycuma Kapalı cezaevine gönderilirken, F.İ. ile Y.E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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