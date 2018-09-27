Öğretmen Haylie Smart'ın 17 yaşındaki bir erkek öğrenciyle başlayan ilişkisi, 18 yaşına girdiğinde cinselliğe dönüştü.

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

1 / 7 29 yaşındaki öğretmenin iki hafta içinde evinde ve sınıfta seks yaptığı belirlendi.

2 / 7 Gözaltına alınan Smart, ikinci derece tecavüzden hakim karşısına çıkacak.

3 / 7 Utah'taki bir okulda dans öğretmenliği yapan Sarah Lindsay Lewis, bir polisle evliydi. Kocasını iki erkek öğrencisiyle aldatırken yakalandı. Aldatmanın gerçekleştiği yer ise, çiftin eviydi.

4 / 7 Utah eyaletindeki Landmark High School'da dans öğretmeni olan Lewis, evine çağırdığı erkek öğrenciyle votka içip seks yaptı.

5 / 7 Salonda yaşananları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri arkadaşlarına gönderdi.

6 / 7 Diğer erkek öğrenciyi arabasıyla alan Lewis, bu kez evindeki banyoda ilişkiye girdi. Öğretmen, beş yıl hapis cezasıyla yargılanırken uyuşturucu satmaktan tutuklandı.