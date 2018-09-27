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Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

Oklahoma'daki Oologah-Talala Lisesi'nde ortalığa saçılan karanlık sırlar, ABD gündemine yerleşti.

Öğretmen Haylie Smart'ın 17 yaşındaki bir erkek öğrenciyle başlayan ilişkisi, 18 yaşına girdiğinde cinselliğe dönüştü.

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

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29 yaşındaki öğretmenin iki hafta içinde evinde ve sınıfta seks yaptığı belirlendi.
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Gözaltına alınan Smart, ikinci derece tecavüzden hakim karşısına çıkacak.
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Utah'taki bir okulda dans öğretmenliği yapan Sarah Lindsay Lewis, bir polisle evliydi. Kocasını iki erkek öğrencisiyle aldatırken yakalandı. Aldatmanın gerçekleştiği yer ise, çiftin eviydi.
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Utah eyaletindeki Landmark High School'da dans öğretmeni olan Lewis, evine çağırdığı erkek öğrenciyle votka içip seks yaptı.
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Salonda yaşananları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri arkadaşlarına gönderdi.
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Diğer erkek öğrenciyi arabasıyla alan Lewis, bu kez evindeki banyoda ilişkiye girdi. Öğretmen, beş yıl hapis cezasıyla yargılanırken uyuşturucu satmaktan tutuklandı.
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Lewis, elindeki metamfetamini polise satmaya kalkıştı.
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