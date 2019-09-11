Evli sevgilisine şantaj yapan adamı bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

Kayseri’de sevgilisinden şantaj ile para aldığı iddia edilen kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Tanık olarak dinlenen kadının hem evli hem de sanık ile sevgili olduğu ortaya çıkarken, mağdur da kadının sevgilisi olduğunu iddia etti.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık B.C. (26), mağdur C.D. (22) ile sanık avukatı hazır bulundu. Fabrika işçisi olduğunu söyleyen tutuklu sanık B.C. “İ.A. isimli kadını tanıştığımızda önce bekar zannettim. Daha sonra evli olduğunu öğrendim ama kendisini sevdiğim için ilişkimiz devam etti. Sevgilim İ.A. bana kendisini C.D. isimli bir şahsın rahatsız ettiğini söyledi. Ben de C.D. isimli şahsa sosyal medyadan sahte bir kız ismi ile açtığım hesaptan mesaj yazdım, görüşme talep ettim, o da kabul etti. Görüşme yerine gelince benim erkek olduğumu gören C.D. kaçıp gitti, sonra bana sosyal medyadan tehdit mesajları attı. Olay tarihinde İ.A. bu şahıs C.D. ile görüşme ayarladı, görüşmeye ben gittim. Beni tehditleri, kız arkadaşım İ.A.’yı rahatsız ettiği aklıma gelince bıçakla 3-4 defa karın bölgesine salladım. C.D., sevgilim İ.A.’ya elindeki çıplak fotoğrafları yüzünden şantaj yapıyormuş” dedi.

“Sevgilimdi, borç verdim, sonra diğer sevgilisi bıçakladı”

Mağdur C.D. ise duruşmada hem sanık B.C.’den hem de İ.A. isimli kadından şikayetçi olduğunu belirterek, “İkisinden de şikayetçiyim. İ.A. ile 1 senedir tanışırız, sevgiliydik, ilişkiye girdik. Kendisine ait çıplak fotoğraf ben çekmedim ama o birkaç tane yollamıştı. İ.A. bana icralık olduğunu, kocasının haberi olmadan halletmesi gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 1 hafta sonra ödemesi sözüyle bin 250 TL borç verdim. Benim bu sanık olan diğer sevgilisi B.C.’den hiç haberim yoktu, kendisini hiç görmedim, tanımıyordum. Ben bu parayı İ.A.’dan isteyince bana gizli numaralardan, sosyal medya hesaplarından tehditler geliyordu. Beni tanımadığım birisi, ‘İ.A.’dan alacağın yok, benden alacaksın’ diye arıyordu. Kendisini kadın olarak tanıtıp hiç buluşmamız olmadı. Olay günü İ.A. bana borcunu ödeyeceğini söyledi, söylediği yerde bir iki saat bekledim ama gelen olmadı, tam gidiyordum arkamdan birisi kolumdan tutarak ‘C.D. sen misin?’ dedi, ben de ‘evet’ deyince bıçakla iki sefer karnıma sapladı. Sol böbreğim ile dalağım ameliyatla alındı, şikayetçiyim” diye konuştu.