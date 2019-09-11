HABER

Evli sevgilisine şantaj yapan adamı bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de sevgilisinden şantaj ile para aldığı iddia edilen kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kayseri’de sevgilisinden şantaj ile para aldığı iddia edilen kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Tanık olarak dinlenen kadının hem evli hem de sanık ile sevgili olduğu ortaya çıkarken, mağdur da kadının sevgilisi olduğunu iddia etti.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık B.C. (26), mağdur C.D. (22) ile sanık avukatı hazır bulundu. Fabrika işçisi olduğunu söyleyen tutuklu sanık B.C. “İ.A. isimli kadını tanıştığımızda önce bekar zannettim. Daha sonra evli olduğunu öğrendim ama kendisini sevdiğim için ilişkimiz devam etti. Sevgilim İ.A. bana kendisini C.D. isimli bir şahsın rahatsız ettiğini söyledi. Ben de C.D. isimli şahsa sosyal medyadan sahte bir kız ismi ile açtığım hesaptan mesaj yazdım, görüşme talep ettim, o da kabul etti. Görüşme yerine gelince benim erkek olduğumu gören C.D. kaçıp gitti, sonra bana sosyal medyadan tehdit mesajları attı. Olay tarihinde İ.A. bu şahıs C.D. ile görüşme ayarladı, görüşmeye ben gittim. Beni tehditleri, kız arkadaşım İ.A.’yı rahatsız ettiği aklıma gelince bıçakla 3-4 defa karın bölgesine salladım. C.D., sevgilim İ.A.’ya elindeki çıplak fotoğrafları yüzünden şantaj yapıyormuş” dedi.

“Sevgilimdi, borç verdim, sonra diğer sevgilisi bıçakladı”
Mağdur C.D. ise duruşmada hem sanık B.C.’den hem de İ.A. isimli kadından şikayetçi olduğunu belirterek, “İkisinden de şikayetçiyim. İ.A. ile 1 senedir tanışırız, sevgiliydik, ilişkiye girdik. Kendisine ait çıplak fotoğraf ben çekmedim ama o birkaç tane yollamıştı. İ.A. bana icralık olduğunu, kocasının haberi olmadan halletmesi gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 1 hafta sonra ödemesi sözüyle bin 250 TL borç verdim. Benim bu sanık olan diğer sevgilisi B.C.’den hiç haberim yoktu, kendisini hiç görmedim, tanımıyordum. Ben bu parayı İ.A.’dan isteyince bana gizli numaralardan, sosyal medya hesaplarından tehditler geliyordu. Beni tanımadığım birisi, ‘İ.A.’dan alacağın yok, benden alacaksın’ diye arıyordu. Kendisini kadın olarak tanıtıp hiç buluşmamız olmadı. Olay günü İ.A. bana borcunu ödeyeceğini söyledi, söylediği yerde bir iki saat bekledim ama gelen olmadı, tam gidiyordum arkamdan birisi kolumdan tutarak ‘C.D. sen misin?’ dedi, ben de ‘evet’ deyince bıçakla iki sefer karnıma sapladı. Sol böbreğim ile dalağım ameliyatla alındı, şikayetçiyim” diye konuştu.

O kadın tanık olarak dinlendi
Tanık olarak dinlenen 23 yaşındaki İ.A. da, “Eşimden boşanma aşamasındaydım. C.D. ile sevgili değildik, normal arkadaştık. Sanık B.C. ile 7-8 ay öncesinden hem uzaktan akrabam hem de sevgiliydik. C.D. bana ‘Konuştuklarımızı birisi öğrenmiş, para vermezsek kocana söyleyecekmiş’ diyerek korkuttu. Ben de korkudan hem C.D.’ye para verdim hem de tehditle çırılçıplak fotoğraflarımı gönderdim. Durumu B.C.’ye anlatınca o da olaya müdahale etti ve olaylar yaşandı” dedi.
Mahkeme başkanının ‘C.D. ile sevgili değilmişsin, neyden korktun?’ diye sorması üzerine ‘Kocam ile barışma ihtimalim olduğu için korktum’ cevabını veren İ.A., ‘Kocan ile barışma ihtimalin varsa neden B.C. ile sevgili oldun?’ sorusuna ise cevap veremeyerek kafa salladı.
Tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.C.’nin ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Annesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildiAnnesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildi
İşe gitmeyen kadın evinde 50 yerinden bıçaklanmış vaziyette bulunduİşe gitmeyen kadın evinde 50 yerinden bıçaklanmış vaziyette bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.