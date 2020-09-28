Evli ve bir çocuk annesi öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!

Amerika'nın Illinois eyaletinde davranış bozukluğu olan çocukların eğitim gördüğü Circle akademisinde görev yapan 24 yaşındaki bir çocuk annesi öğretmen Allyssa Gustafson, 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi. Yüz kızartıcı olay ise öğrencinin telefonunda bulunan çıplak fotoğraflarla ortaya çıktı. Gustafson'ın hapis cezası alması bekleniyor.

Allyssa Gustafson, öğrencisine iç çamaşırlı ve banyoda tamamen çıplak olarak çektiği fotoğrafları yolladıktan sonra öğrencisiyle ilişkiye girdi.

Öğrencisinin evine ziyarete giden ve öğrencisi ile yakın arkadaş olan Gustafson'un ilişkisi, öğrencinin fotoğrafları kendi annesine göstermesinden sonra ortaya çıktı.

Öğrencinin annesi, oğlunun kendisine fotoğrafları gösterdiğinde, öğretmeni Gustafson ile ilişkiye girdiğini söyleyince büyük bir şok yaşadığını söyledi. Öğrencinin annesi, Gustafson'un evlerine gelip oğlu ile ilgilendiğini, böyle bir şey yapacağını asla düşünmediğini söyledi.

Hakkında soruşturma açılan ve çalıştığı okuldan atılan Gustafson'ın mahkeme kararı Ekim ayında verilecek. Gustafson'ın hapis cezası alması beklenirken avukatı, öğretmene ceza olarak sadece ücretsiz kamu yararına çalışma izni verileceğini tahmin ettiğini söyledi.



