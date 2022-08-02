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Evli ve çocuklu kadına kadına laf atıldı iddiası ortalığı karıştırdı! Çok sayıda kişi birbirine girdi: 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı

02.08.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dün akşam saatlerinde ortalık karıştı. Mevsimlik işçilerin evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası üzerine yaklaşık 200 kişilik grup toplandı. Mahalle sakinlerinden oluşan 200 kişilik grup ile mevsimlik işçiler arasında silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavga çıktı. Ekipler olaya müdahale sırasında havaya ateş açarken çıkan olaylarda 2'si polis, 2'si bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Evli ve çocuklu kadına kadına laf atıldı iddiası ortalığı karıştırdı! Çok sayıda kişi birbirine girdi: 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı

Bursa'da mevsimlik işçilerin evli ve çocuklu bir kadına laf attı iddiası kentte tansiyonu yükseltti. Mahalle sakinlerinin oluşturduğu 200 kişilik grup ile mevsimlik işçiler arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıkarken olaylarda, aralarında polis ve bekçilerin de olduğu 6 kişi yaralandı.

SİLAH, BIÇAK, TAŞ VE SOPALAR KULLANILDI

Olay, saat 22.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Girne Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası, mahallelinin toplanmasına neden oldu. Mahalleli bir grup ile işçiler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından inşaata kaçan mevsimlik işçiler ise yaklaşık 200 kişilik gruba taş ve tuğla atarak saldırdı. Mahalleli de işçilere silahla karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

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2 POLİS İLE 2 GECE BEKÇİSİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ve bekçiler tarafları dağıtmak için yoğun çaba sarf ederken, inşaattan atılan tuğlalar polis memuru Zafer Ö. (43) ve trafik polisi Rüstem T. ile gece bekçisi Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.'ya isabet edip, yaralanmalarına neden oldu. Polis, bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıp, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

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ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Ekiplerin isteği üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerin bölgede geniş güvenlik önlemi alması üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 polis, 2 gece bekçisi ve 2 mevsimlik işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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MEVSİMLİK İŞÇİLER POLİS KORTEJİYLE MAHALLEDEN ÇIKARTILDI

Öte yandan bina kapısının önüne getirilen kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler, polis kortejiyle mahalleden çıkartılarak emniyete götürüldü. Olay incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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