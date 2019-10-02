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Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

  Adana'nın Kozan ilçesinde,19 yaşındaki M.K., evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde,19 yaşındaki M.K., evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı. Bir komşunun fark edip, polisi araması üzerine çevresine sokak köpekleri toplanan bebek kurtarılırken, anne ile ailesi gözaltına alındı.
Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.K., iddiaya göre gece yarısından sonra bir bebek dünyaya getirdi. M.K., evlilik dışı ilişkiden olan bebeği, evlerinin yakınındaki çöp konteynerine bıraktı. Bu sırada balkonda olan bir komşu, bebek ağlamasını fark edip, polisi aradı. Adrese gelen polis, çevresinde sokak köpeklerinin toplandığı çöp konteynerinde, yeni doğan bebek ile karşılaştı.
Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, bebeği çöp konteynerine bıraktığı iddia edilen M.K. ve ailesini gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)-

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