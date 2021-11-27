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Evlilik Hakkında Her Şey 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Neyran, Azra’ya meydan okuyor

27.11.2021 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu ve Tülin Ece gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde heyecan dorukta.

Evlilik Hakkında Her Şey son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Azra Melisa'yı birazdan kocası ve avukatı geldiğinde olacaklar için önceden uyarırken Neyran Azra'ya meydan okur. Azra Yıldırım'a Neyran'ın kendisine aşık olduğunu söylerken Yıldırım durumu umursamaz. Öte yandan Ural babalık testini açmaya korkarken Sanem ise onu cesaretlendirir.

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Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21 Eylül akşamı yayın hayatına başladı. Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının hayatlarının anlatıldığı Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale’nin peşini bırakmaz. Yolun sonuna gelen Jale ise kötülüğünün bir sınırı olmadığını kanıtlar. Erman’ın gelişiyle planları alt üst olan Çolpan ve Yıldırım, durumu toparlamaya çalışsalar da bu o kadar kolay olmayacaktır. Bu durum başlarına başka belalar açılmasına sebep olur. Duruşmada Selçuk ve Eylül’ün söyledikleriyle derinden sarsılan Ural, Alina’nın öz kızı olmama ihtimalini reddeder. Sanem ise Selçuk’un açacağı babalık davasına karşı hazırlıklı olabilmeleri adına Ural’ı hızlı bir şekilde DNA testi yaptırması konusunda ikna etmeye çalışır. Koray’ın baskısından kurtulan Jale yıllar sonra özgür bir hayatı deneyimlemeye başlar. İlk raundu kaybeden Koray ise intikam planlarını yapmaya çoktan başlamıştır. Azra’yı alt edecek çok güçlü bir avukat arayışına girer. Böylece hayatımıza Neyran Çelik dahil olur. Koray’ın bilmediği ise Neyran’ın, Azra ve Yıldırım’la görülecek geçmişten gelen bir hesabının olmasıdır.

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