Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Emre Y., sosyal medyada tanıştığı A.O. adlı kız ile arkadaş oldu. Emre Y., iddiaya göre A.O.'yı evlenme vaadiyle kandırıp, ev almak için destekte bulunmasını istedi. A.O. da annesine ait 20 bin liralık ziynet eşyasını habersiz alıp, Emre Y.'ye verdi.

'SÖYLERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM'



A.O., evleneceklerini sandığı Emre Y.'nin, "Ailene altınları çaldırdığını söylersin, yoksa sen öldürürüm" demesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Polis, Emer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

