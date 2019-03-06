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Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşayan 16 yaşındaki A.O isimli genç kızı evlenme vaadiyle kandıran Emre Y., genç kızın annesine ait 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Genç kızın dolandırıldığını anlaması üzerine polis ekiplerinden yardım istemesiyle yakalanan 26 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Emre Y., sosyal medyada tanıştığı A.O. adlı kız ile arkadaş oldu. Emre Y., iddiaya göre A.O.'yı evlenme vaadiyle kandırıp, ev almak için destekte bulunmasını istedi. A.O. da annesine ait 20 bin liralık ziynet eşyasını habersiz alıp, Emre Y.'ye verdi.

'SÖYLERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

A.O., evleneceklerini sandığı Emre Y.'nin, "Ailene altınları çaldırdığını söylersin, yoksa sen öldürürüm" demesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Polis, Emer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı polis Kayseri

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