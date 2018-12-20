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Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

CİNAYET KURBANI KADIN DEFNEDİLDİ Antalya'nın Serik ilçesinde, hafif ticari araçta uğradığı pompalı tüfekli saldırıda evlilik hazırlığı yaptığı Gürbüz Hakkı Yılmaz ile birlikte yaşamını yitiren Hatice Bahçecioğlu'nun cenazesi, yakınlarınca Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı.

Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü (3)

CİNAYET KURBANI KADIN DEFNEDİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde, hafif ticari araçta uğradığı pompalı tüfekli saldırıda evlilik hazırlığı yaptığı Gürbüz Hakkı Yılmaz ile birlikte yaşamını yitiren Hatice Bahçecioğlu'nun cenazesi, yakınlarınca Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı. Ailesinin oturduğu Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'ne getirilen Bahçecioğlu'nun cenazesi, ardından götürüldüğü camide öğle vakti kılınan namaz sonrası Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın cenazesinin ise Cumalı Mahallesi'nde bugün toprağa verileceği belirtildi.
EVLİLİK İÇİN DÜN EVRAK SORMUŞ
Öte yandan Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın, dün Serik Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na giderek, evlilik için istenen evrak listesini aldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü (3)

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