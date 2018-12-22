Evlilik hazırlığı yapan çifti öldüren şüpheli, eski koca çıktı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde, evlilik hazırlığı yaptıkları belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu'nu (33), hafif ticari araçta öldürdüğü tespit edilen A.A., polis ekiplerince yakalandı. Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi olduğu belirlenen A.A., tutuklandı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından geçen 19 Aralık gecesi silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile nişanlısı Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Araçta ise 2 adet av tüfeği, 3 adet 16 kalibre av fişeği ve 3 adet 12 kalibre av fişeği kartuşu bulundu. İncelemede, Hatice Bahçecioğlu'nun 8 ay önce eşi A.A.'dan boşandığını ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı, Yılmaz'ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı öğrenildi. Cinayetten bir gün önce Serik Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na giderek, evlilik için istenen evrak listesi aldığı belirlenen Gürbüz Hakkı Yılmaz ile nişanlısı Hatice Bahçecioğlu'nun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Serik'te toprağa verildi.

ESKİ KOCA TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, olayın plakası tespit edilemeyen, içerisi görülmeyen bir araçtaki kişi ya da kişilerce gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları detaylı inceleme sonunda cinayetlerin Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi olduğu belirlenen A.A., tarafından işlendiğini belirledi. Gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.