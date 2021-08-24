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Evlilik hazırlığı yapan Paris Hilton’un üstsüz pozları sosyal medyayı yaktı geçti: Dünyanın en seksi kadını

24.08.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Hilton hayranları, ünlü ismin üstsüz fotoğraflarını “dünyanın en seksi kadını” notuyla paylaştı. Paris Hilton, o fotoğrafları kendi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Yıllar boyunca adı çeşitli skandallara karışan Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Evlilik hazırlığı yapan Paris Hilton’un üstsüz pozları sosyal medyayı yaktı geçti: Dünyanın en seksi kadını

Bir dönem Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşayan sosyetik güzel Paris Hilton, üstsüz paylaşımıyla dikkat çekti. Yaşlandığına dair yorumlar yapılan Hilton, adeta yıllara meydan okudu.

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Instagram'da genellikle iş ve moda ağırlıklı gönderileri olan Hilton, bu kez çok iddialı bir kare paylaştı. Hilton, kusursuz vücuduyla yıllara meydan okudu.

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"RONALDO ANNE KUZUSU"

Paris Hilton, Cristiano Ronaldo ile biten ilişkileri hakkında çok dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Hilton, "Ronaldo bir anne kuzusu. Erkek olarak yeterli bulmadığım için ayrıldım" demişti.

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PARİS HİLTON EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

Nişanlısı Carter Reum ile dünya evine girmeye hazırlanan Paris Hilton, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada; düğününün üç gün süreceğini ve 10 gelinlik giyeceğini dile getirmişti.

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