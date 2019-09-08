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Evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki Mehmet B., evlendikten sonra oturmak için kiraladığı evin mutfağında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi.

Evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar etti

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki Mehmet B., evlendikten sonra oturmak için kiraladığı evin mutfağında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi.
Acı olay, sabah saatlerinde Talas İlçesi’ne bağlı Mehmet Timuçin Caddesi’ndeki 15 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Mehmet B., gece saatlerinde telefonda nişanlısı R.B. ile tartıştı. Sabah düğün hazırlığı için kiraladığı eve giden ve mobilya fabrikasında işçi olan Mehmet B., nişanlısına attığı mesajın ardından kiraladığı evin mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusuna kendisini astı. Nişanlısının eve gelip durumu polise bildirmesinin ardından, polis evde Mehmet B.'nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Mehmet B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet B.'nin nişanlısı R.B. ise olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar ettiEvlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar ettiEvlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar etti

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