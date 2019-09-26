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Evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

KONYA'da, 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, uyuşturucu alabilmek için satan Servet D.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, uyuşturucu alabilmek için satan Servet D. (20), gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 7 apartmanın bodrum katındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayları 9 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Servet D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, Servet D.'yi Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Servet D.’nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi. Servet D.'nin ifadesini üzerine polis, 3 farklı spotçuya giderek çalıntı malzemelere el koydu. Servet D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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