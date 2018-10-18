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Evlilik hazırlığındayken, altınlarla kaçan kadından geri ayakkabıları ve kıyafeti kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

SİVAS'a, evlenmek için ailesine 22 bin lira başlık parası ödeyerek, Ağrı'dan getirdiği Özge E.'nin, düğün için hazırlanan 22 bin liralık altınları alıp, kaçmasıyla mağdur ettiği Adem Güneş (36), "İnsanlığımı ve güvenimi de aldı, götürdü.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'a, evlenmek için ailesine 22 bin lira başlık parası ödeyerek, Ağrı'dan getirdiği Özge E.'nin, düğün için hazırlanan 22 bin liralık altınları alıp, kaçmasıyla mağdur ettiği Adem Güneş (36), "İnsanlığımı ve güvenimi de aldı, götürdü. Tek dileğim, bu kişilerin deşifre olmaları" dedi. Güneş, Özge E.'den geri ayakkabıları ile elbisesi ve çantası kaldığını söyledi. Sivas'ın merkez Mevlana Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, bekar Adem Güneş evlenmeye karar verdi. Sivas'ta evlenmek için kız bulamayan Güneş, 15 Eylül'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gitti. Burada aracılar sayesinde Özge E. ile tanıştı. Aynı gün içinde Özge E.'nin ailesi ile pazarlık yapan Güneş, 22 bin lira başlık parasında anlaştı. Parayı Özge E.'nin ağabeyi olduğu ileri sürülen Erdal E.'ye teslim etti. Daha sonra Özge E. ve ağabeyi Erdal E. ile birlikte Sivas'a dönen Güneş düğün hazırlıklarına başladı. Bu sırada dini nikah kıydıran Adem Güneş ve Özge E., 17 Eylül'de kentte kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın bilezik, künye ve küpe aldı. Özge E.'nin kente birlikte geldiği ağabeyi Erdal E. bir iş için Sivas'ın Zara ilçesine gideceğini söyleyerek, yanlarından ayrıldı. Güneş, Özge E. ile birlikte evlerine geldi. Adem Güneş, 18 Eylül sabahı uyandığında Özge E.'yi evde bulamadı. Ağrı'da iletişime geçtiği kişilere ve kızın ağabeyi Erdal E.'ye telefonla ulaşmaya çalışan Güneş, sonuç alamadı. Bir süre evde beklediği Özge E.'den haber alamayınca polis merkezine giderek, dolandırıldığını ileri sürüp, suç duyurusunda bulundu. 'DEŞİFRE OLMASINI İSTİYORUM' Adem Güneş, DHA'nın gündeme getirdiği olayın ardından birçok kişinin kendisine yardım amaçlı ulaştığını söyledi. Televizyon kanallarında yayınlanan kayıpların bulunduğu programlardan da arandığını anlatan Güneş, iyi niyetinin kurbanı olduğunu belirtti. Adem Güneş, sabah uyandığında Özge E.'den geri ayakkabıları ile elbisesi ve çantasının kaldığını gördüğünü söyledi. Güneş, "Ayakkabıları bırakıp, terlikle kaçıp, gitmiş. Onları da polis belki ister de lazım olabilir, diye tutum. İnsanlığımı ve güvenimi de aldı götürdü. Yapılan haberden sonra çok sayıda kanaldan arayanlar oldu. Yardımcı olmak isteyenler oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben o kadının en azından hapis cezası almasını, bu kişilerin deşifre olmasını istiyorum. Giden para geri gelmez. Adaletin bitmediğini ve mazlumun yanında olduğunu görmek istiyorum" dedi.

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