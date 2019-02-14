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Evlilik için Sevgililer Günü'nü seçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 23:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de Serpil Cengiz (51) ile Metin Öcalan (62), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE'de Serpil Cengiz (51) ile Metin Öcalan (62), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Çanakkale'de yaşayan ev hanımı Serpil Cengiz ile Bayramiç ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Metin Öcalan, 3 ay önce ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Birbirlerine bağlanan Serpil Cengiz ve Metin Öcalan evlenme kararı aldı. Nikahları için de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. Çift, hazırlıkların ardından bugün Bayramiç Belediyesi Nikah Salonu'nda, Yazı İşleri Müdürü Ünal Sözen'in kıydığı nikahla dünyaevine girdi.

Eşi Metin Öcalan'dan nikahlarının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılmasını kendisinin istediğini belirten Serpil Cengiz, "Bu anlamlı günde dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Metin Öcalan ise, "Serpil ile 3 ay nişanlı kaldık. Böyle bir günde nikahımızın kıyılması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

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