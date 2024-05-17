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Evlilik izni nedir? Evlilik izni kaç gün?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.05.2024 15:56
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Çalışan her vatandaşın yaptığı iş ya da çalıştığı iş alanı veya sektörü ne olursa olsun çeşitli sosyal güvenlik hakları vardır. Bu haklardan biri de yıl içinde kullanabileceği yasal izin süreleridir. Ancak bazı izin türleri çalışanın özel durumuna bağlı olabilir. Kanunlarda bu tür olasılıklara karşı da bazı düzenlemeler bulunur.

Evlilik izni nedir? Evlilik izni kaç gün?

İçindekiler

  • Evlilik izni nedir?
  • Evlilik izni ne kadar?
  • Evlilik izni kaç gündür?
  • Evlilik izni nasıl alınır?

Her çalışanın hakkı olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takibi yapılan izinler farklı dönemlerde ya da farklı durumlara bağlı olarak kullanılabilmektedir. Örnek olarak hamilelik izni, doğum izni, babalık izni gibi izin türleri verilebilir. Bu izin türleri gibi evlilik izni de kanunlar doğrultusunda çalışanlara verilen haklar dahilindedir.

Evlilik izni nedir?

Bir çalışana evlenmesi, evlat edinmesi ya da birinci dereceden yakınlarının ölmesi ya da eşinin doğum yapması gibi durumlarda duruma göre gün sayısı ile ücretli olarak izin verilir. İş Kanunu ile güvence altına alınmış olan evlilik izni çalışanların evlilik nedeni ile alabildiği izin türlerinden biridir.

İlgili kanunda mazeret izni olarak isimlendirilmiştir. Çalışan kişiler evlilik izinlerinde nikah işlemlerinden hemen sonra ücretli izne çıkma hakkına sahip olur. Kanunlarca süreleri belirlenmiş ve ücretli izin türü olarak uygulanmaktadır.

Evlilik izni ne kadar?

Çalışan her insanın gerektiği durumda alma hakkı olan evlilik izni asgari olarak 3 gün olarak belirlenmiştir. Bu 3 gün belli durumları kapsayan bir izindir. 2024 yılı için belirlenen bu süre çeşitli şartlara bağlı olarak artırılabilir.

Bir önceki yıl için de aynı olan evlilik izni süresi bu yıl için de değiştirilmemiştir. Kamu çalışanları ile özel sektörde çalışan kişilerin evlilik izni alma sürelerinde ise değişiklik görülmektedir.

Evlilik izni kaç gündür?

Memurlarda evlilik izni 7 gün (1 hafta) olarak belirlenmiştir. Özel sektör evlilik izni süresi ise 3 gündür. Yasal bir hak olan evlilik izni duruma göre uzatılabilir. İş Kanunu ile güvence altına alınan evlilik izni hakkı evlenme nedeni ile verilen izin haklarından biridir.

Kanunlarda bu izin türü mazeret izni olarak isimlendirilmiştir. Evlilik izni alan çalışan nikah işlemlerini tamamladıktan sonra ücretli olarak izin alma hakkına da sahip olur. İşverenin yasal olarak belirttiği şartları yerine getirerek izin süresini uzatabilir.

Evlilik izni nasıl alınır?

Bir çalışan evlilik izni kullanmak istiyorsa öncelikli olarak bu hakka sahip olmalıdır. Bunun için de evlenme sürecinin başlamış olması gerekir. Nikah tarihini almış olmalı ve iş yerinde ilgili ve yetkili birime nikah tarihin beyan eden belgeyi iletmelidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda evlilik izni bildirimi sözlü olarak yapılır. Ancak bazı kurumlarda evlilik izni için gerekli bilgilendirme sürecinin yazılı olarak belirtilmesi gerekir. Bunun için de dilekçe yazılır.

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evlilik izni
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