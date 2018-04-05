'Evlilik kararını önce siz duyarsınız'

İlker Kaleli'nin rol aldığı internet dizisi ‘Dip’in izlemesine sevgilisi Burçin Terzioğlu’nun katılmaması ayrıldıkları şeklinde yorumlanmıştı. Kaleli, evlilikle ilgili soruları ise “Biz böyle gayet mutluyuz” diye yanıtladı

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Kaleli, Burçin Terzioğlu ile evlilik hazırlıkları yaptığı iddiaları için “4 yıldır birlikteyiz, böyle gayet mutluyuz. Evlilik kararı alırsak bizden önce zaten sizin haberiniz olur” dedi.