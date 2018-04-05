'Evlilik kararını önce siz duyarsınız'

İlker Kaleli'nin rol aldığı internet dizisi ‘Dip’in izlemesine sevgilisi Burçin Terzioğlu’nun katılmaması ayrıldıkları şeklinde yorumlanmıştı. Kaleli, evlilikle ilgili soruları ise “Biz böyle gayet mutluyuz” diye yanıtladı
İlker Kaleli'den evlilik açıklaması
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İlker Kaleli, sevgilisi Burçin Terzioğlu, “Dip”teki rol arkadaşı Uğur Polat’la Arnavutköy’deki bir mekanda yemek yedi.
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Geç saatlerde mekandan ayrılan üçlüden İlker Kaleli muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, “Dostlar buluşması oldu” dedi.
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Kaleli, Burçin Terzioğlu ile evlilik hazırlıkları yaptığı iddiaları için “4 yıldır birlikteyiz, böyle gayet mutluyuz. Evlilik kararı alırsak bizden önce zaten sizin haberiniz olur” dedi.
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