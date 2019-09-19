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Evlilik okulu "İnanç" ile başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi’nin evlilik okulu programı bu yıl edebiyatçı Hayati İnanç’ın “Huzurlu Yuva Mutlu Aile” konferansı ile başlayacak.Hayati İnanç’ın konferansı 26 Eylül Perşembe Günü 20.30’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Evlilik okulu "İnanç" ile başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin evlilik okulu programı bu yıl edebiyatçı Hayati İnanç’ın “Huzurlu Yuva Mutlu Aile” konferansı ile başlayacak.
Hayati İnanç’ın konferansı 26 Eylül Perşembe Günü 20.30’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Evlilik okulu kayıt formları seminer çıkışında dağıtılacak. Başvurular ise 27 Eylül Cuma günü itibarı ile başlayacak ve 4 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Evlilik okulu için sözlü, nişanlı veya evli çiftlerin 27 Eylül tarihinden itibaren Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde form doldurmaları yeterli olacak.
4 Ekim Cuma akşamı saat 20.30 da Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu ‘’eşlerin birbirlerine karşı hak ve vazifeleri’’ konulu seminer verecek. Bütün konferanslar, takip eden her cuma akşamı aynı saatte Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılacak. Her hafta alanında uzman konuşmacıların farklı konularda seminer verecekleri programda 6 Aralık Cuma akşamı çiftler arasında imtihan yapılacak. Dereceye giren çiftlere hediyeleri ve sertifikaları 13 Aralık Cuma akşamı verilecek.
Toplumun ayakta durmasını sağlayan en büyük unsurun aile olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taban, ”Değerli edebiyatçı yazarımız Hayati İnanç’ın semineri ile evlilik okulu kayıtları da başlayacak. Aile toplumun en önemli yapısıdır. Çocuklarımızın kişiliklerinin şekillenmesi aile içinde başlar. Bu anlamda ebeveynlerin üstüne büyük vazifeler düşüyor. Günlük hayatın koşturmacasında daha kaliteli iletişim kurmak sadece çocuklar için değil, anne baba arasındaki diyalogun kuvvetlenmesi açısındanda önem arz ediyor. Toplumun dinamiklerinin değişkenliği ve ilerleyen teknolojik unsurların aile hayatına etkisi çocukların ruh dünyasında ve karakterlerinde şekil buluyor. Dolayısıyla düzenlenen bu okul evliliğe ilk adımı atacak olan çiftler için yol gösterici olurken, aile yapısının kuvvetlenmesine, çocuklarında aileden doğru öğretileri almalarına sebep olacağınına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

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