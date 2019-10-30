“Evlilik öncesi danışmanlık aslında bir sağlık kontrolü”

Evlilik öncesi danışmanlığın mutlaka alınması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Burcu Çetinkaya, düğün öncesi çiftler için merak edilenler hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, evlilik öncesi danışmanlığın mutlaka alınması gerektiğinin altını çizdi ve düğün öncesi çiftler için merak edilenleri anlattı.

Evlenmeyi planlayan birçok çift için evin düzeni, balayı planı, gelinlik ve damatlık, saç, dekorasyon, davetiyeler ve daha birçok şeyin oldukça önemli görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Çetinkaya evlilik öncesi danışmanlığın bunların arasında genellikle görmezden gelinen fakat en önemlilerinden birisi olduğunu kaydetti.

Evlilik öncesi danışmanlığın önemli bir sağlık kontrolü olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Burcu Çetinkaya, yakında hayatlarını birleştirecek olan çiftlerin ortak hücre anemisi gibi genetik kan hastalıklarına veya hepatit B, C ya HIV/AIDS gibi enfeksiyonlara sahip olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti.

Eşlerde keşfedilen herhangi bir hastalığı birbirlerine geçirme ihtimalini önlemek amacıyla bir tıbbi konsültasyon sağlamak ve mükemmel sağlıklı bir aile planlamaya yardımcı olmak için seçeneklerin, alternatiflerin sunulduğunu anlatan Op. Dr. Burcu Çetinkaya, ayrıca evlilik öncesinde yapılan bu kontrollerin çiftlerin birbirleri ile nasıl ilgileneceği konusunda da yardımcı olduğuna dikkat çekti.