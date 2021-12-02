Evlilik öncesi SMA taraması nasıl yapılır? SMA taraması yapan hastaneler!

SMA genetik geçişli bir hastalıktır. Bu hastalığın erken tespiti son derece önemlidir. Çiftlerin evlilik öncesi yaptıracağı SMA testleri sayesinde hastalığın önlenmesi mümkün olabiliyor. 3 evrede görülen SMA hastalığında solunum ve yutkunma zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar başlıyor. Peki evlilik öncesi SMA taraması nasıl yapılır? İşte detaylar...

SMA TARAMASI NASIL YAPILIR?

SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık olduğu için tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi hedefleniyor. Bu şekilde, ailelere bebeğin hasta doğabileceği ifade ediliyor ve doğum öncesinde tedbirin alınmasının sağlanması amaçlanıyor. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için talep eden çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek. İşlem bedeli devlet tarafından karşılanacak.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca; "SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve tüm yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması uygulamasını başlatıyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek." dedi.

SMA hakkında açıklama yapan Bakan Koca ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. Tedaviye erişim içni standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir.

Yapılacak yeni doğan tedavisi ile uygun tedaviye derhal en erken dönemde başlanacaktır. Yeni doğan tarama programıyla birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda alt yapı çalışmaları son derece hızlı bir şekilde sürdürülmektedir."

SMA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Spinal Musküler Atrofi'nin belirtileri değişiklik gösterebilir. Bu hastalığın en yaygın görülen belirtisi kas güçsüzlüğü ve atrofisidir. Tipleregöre farklılık gösteriyor ancak genel belirtiler şu şekildedir: