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  4. Evlilik programı bitti sosyal medyası kaldı… Sansasyonları bitmek bilmedi

Evlilik programı bitti sosyal medyası kaldı… Sansasyonları bitmek bilmedi

27.08.2024 15:55
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.08.2024 15:55
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Evlilik programında tanıştılar, evlilik kararı aldılar. İlk günden beri olayları bitmeyen çift boşanma aşamasında da sessiz kalamadı. Yaşadıkları evin son hali sosyal medyayı salladı.

Bir televizyon programında tanışan ve olaylı aile kavgalarıyla sosyal mecralarda da isimlerini duyurmuş olan Emre Deveci ve Nurgül Aslan çifti şimdi de boşanma aşamasında gündeme oturdular.

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ARALARINDAKİ İLİŞKİ BİR TÜRLÜ SAKİNLEMEDİ

Nurgül Aslan ameliyat geçirdiği esnada eşi Emre Deveci’nin iddiaya göre yanında değil tatilde olması üzerine çıktıkları programda yeniden tartışmaları alevlendi. Boşanmaya karar veren çiftin evinin son hali takipçilerini şoka uğrattı.

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HER YER HER YERDE

Emre Deveci’nin iddiasına göre Nurgül Aslan evdeki tüm eşyaları sattı, evi birbirine kattı. Eve geldiğinde gördüklerine inanamayan Deveci gördüklerini kayda aldı. Videoyu sosyal medyasında paylaşan adamın gönderisinin altına yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;

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Anahtar Kelimeler:
evlilik televizyon program
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