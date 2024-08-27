Evlilik programı bitti sosyal medyası kaldı… Sansasyonları bitmek bilmedi

Bir televizyon programında tanışan ve olaylı aile kavgalarıyla sosyal mecralarda da isimlerini duyurmuş olan Emre Deveci ve Nurgül Aslan çifti şimdi de boşanma aşamasında gündeme oturdular.

ARALARINDAKİ İLİŞKİ BİR TÜRLÜ SAKİNLEMEDİ

Nurgül Aslan ameliyat geçirdiği esnada eşi Emre Deveci’nin iddiaya göre yanında değil tatilde olması üzerine çıktıkları programda yeniden tartışmaları alevlendi. Boşanmaya karar veren çiftin evinin son hali takipçilerini şoka uğrattı.

HER YER HER YERDE

Emre Deveci’nin iddiasına göre Nurgül Aslan evdeki tüm eşyaları sattı, evi birbirine kattı. Eve geldiğinde gördüklerine inanamayan Deveci gördüklerini kayda aldı. Videoyu sosyal medyasında paylaşan adamın gönderisinin altına yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;