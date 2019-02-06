Evlilik programı yarışmacısı Sinem Umaş hakim karşısına çıktı

‘Gelinim Olur Musun’ yarışmasıyla ismini duyuran Sinem Umaş, hakim karşısına çıktı. Gece yarısı satın aldığı içkileri hangi tekel bayiinden aldığını söylemediği için polislerle tartışan ve karakolluk olan Umaş hakkında 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor.

‘Gelinim Olur Musun?’ programının en ünlü simalarından Sinem Umaş, gece yarısı aldığı biraları hangi tekel bayiinden aldığını söylemediği için polislerce yerlerde sürüklendiğini iddia edince karakolluk olmuştu. Polisler de ‘Biz de şikayetçiyiz’ deyince mahkemelik olan Umaş, hakim karşında ifade verdi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada sanık Sinem Umaş, müşteki polis memurları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemenin söz vermesi üzerine sanık Sinem Umaş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sinem Umaş, “Olay günü gece 12.00 gibi köpeğimle birlikte yürüyordum. İsmini sonradan öğrendiğim Kerem isimli şahıs, elimde bulunan poşette ne olduğunu sordu sonra poşeti çekip aldı. ’Hemen yakında bulunan büfeden aldın imza atacaksınız’ dedi. Ben içkiyi oradan almadım, o yüzden imza atmayacağımı söyledim. Yanında bulunan diğer polis köpekten korktuğu için yanaşamadı ama diğerine ’şunu yap bunu yap’ diye bir şeyler söyledi. Büfedeki kişinin içkiyi kendisinin satmadığını söylemesi üzerine polisler bana ‘sadece imza at sorun yok dediler’. Ben de imza atmam deyince, müşteki Kerem üzerime yürüdü, beni çekip sarstı. Düştüm bacağımdan yaralandım. Sonra beni yerde sürüklemeye başladılar. Mahalleli tepki gösterince ekip çağırdılar. Mahallelinin tepkisine polisler tehditle cevap verdi. Olay yerine 30-40 tane polis geldi. Bana ’evine git sorun yok’ dediler. Ben ’yerlerde sürüklendim şikayetçi olacağım’ dedim. Orada bulunan Duygu isimli şahıs olaya şahit olduğunu söyledi. Bizi ekip otosuna aldılar. Karakola gittik benim raporum alındı. Ben bir ara dışarıya çıkmak istediğimde müşteki Kerem yine tehditler savurdu. Olayı gören tanığım Duygu’ya da baskı yapmışlar. Ayrıca beni karakola götürürken kelepçelediler” diye konuştu.

Müşteki polis memuru Kadir Kızılkaya ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi ve gece saatlerinde alkol satan yerler ile ilgili uygulamalar olduğunu ifade etti. Olay günü sanığın elindeki poşetlerde 6 adet bira göründüğünü de ekleyen polis memuru, “Arkadaşım Kerem bayanın yanına gitti. Bayan ikna olmuş gibi görünüyordu. Büfeye geldiğimizde büfeye ceza yazılacağını öğrenince bayan sertleşmeye başladı. Hakaret etti, ‘siz kimsiniz lan’ diye beyanları oldu. Sonrasında Kerem’e saldırdı. Bu esnada telsiz yere düştü. Bayanın bu şekilde çığlık atması üzerine etraftan insanlar gelmeye başlayınca biz de ekip çağırdık. Kendisine kelepçe takılmadı” dedi.

Müşteki polis memuru Kerem Akturan da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Poşete bakabilir miyim dedim. Tabii dedi, biraları gördüm. ‘Büfeden mi aldınız’ dedim ’evet’ dedi. Büfe için işlem yapmamız gerekiyor dedim, kendisinin cezai sorumluluğunun olmadığını söyledim. Önce kabul etti, sonra büfeye geldikten sonra sanığın tavrı değişti. Sonrasında da ‘ben gelmiyorum kimse beni götüremez’ dedi ve hakaret etmeye başladı. Ben kendisine sakin olması gerektiğini söyledim, omzuma yumruk attı. Sonra elime attığı yumrukla telsiz yere düştü, zarar gördü. Ayrıca boynuma sarıldı, tırnakladı beni. Ben kendimi korumak amacıyla bayanın kolundan tutunca kendini yere bıraktı bağırmaya başladı. Bu kez insanlar geldi, biz de takviye ekip çağırdık karakola gittik” diye konuştu.

Sanığın ve müştekileri dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme, olayın geçtiği yerin ve karakoldaki kamera kayıtlarının gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Sinem Umaş kendisiyle ilgili medyada yer alan haberlerinden dolayı zarar gördüğünü beyan ederek davanın basına kapalı olarak yürütülmesini talep etse de bu talep mahkeme hakimi tarafından reddedildi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.