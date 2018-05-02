Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar milletvekili aday adayı oldu

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar, "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım... AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar'' dedi.





