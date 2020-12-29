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Evlilik sözleşmeleri neden yapılır? Evlilik sözleşmesi nedir?

29.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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Evlilik sözleşmeleri neden yapılır? Evlilik sözleşmesi nedir?

Ülkemiz toplumunun daha sıklıkla ünlü ya da medyatik kişilerin evlilikleri söz konusu olduğunda duyduğu bir kavram evlilik sözleşmesi. Bu konuya ışık tutan yazımızda konuyla ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız.

Evlilik sözleşmesinin ne olduğunu anlamak, evliliğiniz ileride yürümezse, yasal çıkmazları önleyebilir ve mal varlığınızı koruyabilir. Evlilik sözleşmesi, mülkünüzün ölüm veya boşanma durumlarına nasıl bölüneceğini belirler. Buna istinaden evlilik sözleşmesi maddeleri dikkatlice hazırlanmalıdır.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmeleri, çiftlerin evlenmeden önce veya kısa bir süre sonra imzaladıkları sözleşmelerdir. Evlilik sözleşmesi nedir sorusuna yanıt olarak bir sigortadır denebilir. Evlilik sözleşmelerinin çoğu, evlilik tarihinden önce düzenlenir ve imzalanır. Bu tür bir zamanlama genellikle daha iyi bir fikirdir. Evlilik sözleşmeleri genellikle evlilik bozulursa yasal meselelerle ilgilenmeyi amaçlamaktadır, ancak evlilik sırasında günlük işlerin nasıl halledileceğiyle de maddeler konulabilir. Bu sayede evlilik sırasındaki aksiyonların nasıl ele alınacağı veya çözüleceği de bu sözleşmelerle belirlenmiş olur. Yazımız evlilik sözleşmelerinin genellikle ne zaman ve neden yapıldığını, geçerli bir evlilik sözleşmesinin yasal gerekliliklerini ve bir evlilik sözleşmesinin konularını ele almaktadır.

Evlilik Sözleşmesinin Genel Özellikleri

Bir çift, evlilikleri sırasında meydana gelebilecek olayları ele almak amacıyla bir evlilik anlaşması yapabilir. Daha karakteristik olarak bu anlaşmalar, evlilik bozulursa ortaya çıkacak sorunları ele almayı amaçlamaktadır. Evlilik sözleşmeleri yasal bir sözleşme olarak taraflar için bağlayıcı ve yükümlü tutucu özelliktedir. Taraflar kabul ettiği bir yükümlülükten kaçmaya veya değiştirmeye çalışırsa bu yükümlülükleri yerine getirmeye mahkemeler tarafından zorlanabilirler. Ancak evlenen çiftlerin çoğunun evlilik sözleşmesi yoktur. Evleniyorsanız böyle bir anlaşmaya girmeniz gerektiğine dair yasal bir zorunluluk olmadığını belirtmek gerek. Bir evlilik anlaşması yapmaya kimse sizi zorlayamaz.

Evlilik Sözleşmesi Yapmak Ne Zaman Mantıklıdır?

Evlilik sözleşmesi yapmak şu durumlarda isabetli olacaktır:

  • Taraflardan birinin veya her ikisinin evliliğe giren önemli miktarda mülkü varsa,
  • Taraflardan biri evlilik sırasında, örneğin bir iş, miras, uzlaşma veya mahkeme kararı yahut bir hediye yoluyla önemli miktarda mal edinmeyi bekliyorsa,

  • Taraflar, aile mallarının bölünmesi veya aile borcu ödenmesi gibi bazı sancılı süreçlerin ne şekilde ele alınacağına önceden karar vermek isterse,

  • Ayrılma durumunda ortaya çıkabilecek stres ve öfkeden kaçınmak istenirse,
  • Taraflardan biri veya her ikisi, önceki bir ilişkiyi bırakarak zorlu bir mahkeme süreci yaşamışsa,
  • Taraflardan biri veya her ikisi, önceki bir ilişkiden çocuk veya çocukları evliliğe getirecekse veya
  • Taraflardan biri evliliğe ciddi bir borçla giriyorsa.

Bu tip durumlarda daha sancılı olabilecek hukuki süreçleri baştan çözüme kavuşturmayı istemek makul ve bazen yerinde bir karar olabilir.

Sözleşme Nasıl Yapılır? Karşı Taraf ile Nasıl Anlaşılır?

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır? Bir evlilik sözleşmesi yapılması uygun görülür ve arzu edilirse, ilgili kişiler sözleşmenin şartlarını müzakere edeceklerdir. Taraflardan biri veya her ikisi de yazılı bir sözleşme hazırlar. Tüm aile hukuku sözleşmelerinde olduğu gibi, her iki tarafın da sözleşmenin tam olarak ne anlama geldiğini anlaması beklenir. Birbirlerine karşı mevcut hak ve sorumluluklarını nasıl etkilediğinin ve evlilik sonlanırsa hak ve sorumlulukların nasıl şekilleneceğinin farkına varmaları gerekir. Tarafların bağımsız yasal tavsiye almaları önerilir. Bağımsız yasal tavsiye almak, bir eşin "ne anlama geldiğini bilmiyordum" veya "avukatı vardı, ben değil" demesini engeller ve anlaşmanın daha sonra değiştirilmesini zorlaştırır. Bu şartlar sağlandığında eşler yasal temsilcileri aracılığıyla müzakere edip anlaşarak sözleşmelerini imzalayabilirler.

Evlilik Sözleşmesi Maddeleri Değiştirilebilir mi?

Bu sözleşmelerin kesinlikle değiştirilemez olmasını söylemek mümkün değil. Bir eşin başvurusu doğrultusunda yasal süreç başlatılırsa ve hukuki yönden hâkim aşağıdaki durumların olduğuna ikna edilirse bazı maddeleri veya kısımları iptal edebilir. Bu koşullar sözleşmenin imzalandığı süreç için geçerli olmak durumundadır.

  • Bir eş, önemli mülkiyeti veya borçları ya da anlaşmanın kabulü ile ilgili önemli diğer bilgileri ifşa etmemiş ise;
  • Bir eş, diğer eşin cehaleti, ihtiyacı veya sıkıntısı dahil olmak üzere savunmasızlığından uygunsuz bir şekilde yararlanmış ise;
  • Bir eş, anlaşmanın mahiyetini veya sonuçlarını anlamamış ise;
  • Örf ve âdetler kapsamında bir sözleşmenin tamamının veya bir kısmının geçersiz kılınmasına neden olabilecek diğer koşullar söz konusu ise iptal edilme durumu söz konusu olabilir.

Evlilik Sözleşmesinde Hangi Konular Yer Alır?

Bir evlilik sözleşmesi sınırsız kapsamda konuyu ele alabilir. Eşlerden birini veya her ikisini ilgilendiren her şey evlilik sözleşmesinde yer alabilir. Evlilik sözleşmesi örnek kapsamları:

  • Eşler evlilik sırasında ayrı ayrı veya müşterek olarak nasıl mülk sahibi olacak?
  • Eşler evlilikten sonra mallarını ve borçlarını nasıl paylaşacaklar? Herhangi bir mülkiyet bölümü olacak mı?
  • Miras ve piyango kazanma gibi beklenmedik durumlar nasıl ele alınacak? Paylaşılacaklar mı yoksa ayrı mı tutulacaklar?
  • Evlilik sırasında ev masrafları nasıl ödenecek? Faturalara her iki eş de katkıda bulunacak mı? Faturalar aralarında paylaştırılacak mı?
  • Evlilik sırasında başka bir ilişkiden evliliğe getirilen çocuklarla nasıl ilgilenilecek? Ayrılıktan sonra sorumluluk devam edecek mi?
  • Evlilikte doğan çocuklar ayrılıktan sonra nasıl bakılacak?

Yukarıdaki listede belirtildiği üzere gerçekten sınırsız kapsamda eşleri ilgilendiren veya ilgilendirme ihtimali olan durum olabilir. Bu yüzden çiftlerin sonrasında sorun ya da çatışma çıkmasından endişe edebileceği her konu evlilik sözleşmesi içeriğinde yer alabilir. Bunun yanı sıra evlilik sözleşmesi nafaka konusunda genel olarak herhangi bir belirleyiciliğe sahip değildir. Çünkü hayatın doğal akışı sonucu meydana gelebilecek çocuklar, edinilebilecek mallar veya yüklü maddi kayıplar yaşamak nafakayı etkileyeceğinden önceden belirlemek mümkün değildir.


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