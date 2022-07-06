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Evlilik tartışmasının sonu korkunç bitti! Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili iddianamede dikkat çeken detay, savcı...

06.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erkek arkadaşının 8'inci kattaki evinden atladığı iddia edilen Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla için intihar edeceğini öngörebilme ihtimali varken tartışmayı sürdürdüğü gerekçesiyle hapis cezası istendi.

Evlilik tartışmasının sonu korkunç bitti! Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili iddianamede dikkat çeken detay, savcı...

Zonguldak'ta geçen yıl meydana gelen olayda iddiaya göre 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın 8'inci kattaki evinden atlayarak intihar etti. Usta ile Akkışla arasında evlilik nedeniyle tartışma çıktığı ve genç kızın “Kendimi atacağım” dediği öğrenilmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Akkışla için intihar edeceğini öngörebilme ihtimali varken tartışmayı sürdürdüğü gerekçesiyle hapis cezası istendi.

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"KENDİMİ ATACAĞIM" DİYEREK TERASA YÖNELDİ

Olay, geçen yıl 5 Şubat günü İncivez Mahallesi Tahsin Sokak’ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla’nın yanına geldi. İddiaya göre Usta’nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına “Kendimi atacağım” diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8’inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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EVLİLİK KONUSUNDA TARTIŞMIŞLAR

Olayın ardından Bartu Can Akkışla gözaltına alındı. Akkışla ifadesinde evlilik konusunda tartıştıklarını, Usta’nın terasa çıktığını, tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. Akkışla için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbire uygulanması karar verildi.

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İDDİANAMADE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Bartu Can Akkışla’nın, olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta’nın daha önce psikolojik tedaviler gördüğünü ve geçmişte intihara teşebbüs ettiğini bildiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Evlilik tartışmasının ardından Usta’nın ruh halinin değiştiğini Akkışla’ya davranışlarıyla aksettirdiği, Usta’nın intihar girişiminde bulunabileceğinin Akkışla tarafından öngörülebileceği, ancak Akkışla’nın tartışmayı sürdürdüğüne yer verilen iddianamede ‘Kendimi atacağım’ diyerek Usta’nın terasa çıktığı ancak Akkışla’nın hemen ardından terasa gitmediği belirtildi.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcılık, Akkışla’nın düşmek üzere olan kız arkadaşını her ne kadar tutmaya çalışıp komşularından yardım istese de Usta’nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

(DHA)


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İntihar Zonguldak
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