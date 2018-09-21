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Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, S.M.'nin (29) evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, orman yangınına yol açtı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, S.M.'nin (29) evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, orman yangınına yol açtı. Yangın, yakında bulunan otel personeli, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, havai fişeği attığı belirlenen S.M. ise gözaltına alındı.

Kemer merkezindeki Çalış Tepesi’nde saat 20.00 sıralarında havai fişek atıldığı ve bu nedenle ormanlık alandaki çalılıklarda yangın çıktığı ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği’ne ait 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti.

OTEL PERSONELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangının çıktığı bölgede bulunan bir otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken dumana maruz kalan personele otelin doktoru Selim Ertan oksijen maskesi takıp, sağlık durumlarını kontrol etti.

HAVAİ FİŞEK ORMANA DÜŞTÜ

Öte yandan, ekipler bölgeye gelirken, biri kadın 2 kişinin Çalış Tepesi’nden aşağı indiğini görenler polise haber verdi. Polis S.M.’yi gözaltına alırken, kız arkadaşı S.K.’yi (24) de ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir otelde restoran şefi olan S.M.’nin, Çalış Tepesi’nde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada attığı havai fişeğin yön değiştirerek ormanlık alana düşmesinin ardından yangın başladığı belirlendi.

S.K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.M. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. S.M., polis merkezinden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazeteciyi haber yapılmaması konusunda tehdit etti. Soruşturma sürüyor.

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