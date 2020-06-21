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Evlilik teklifi kabusa döndü! 3 kişi vuruldu, çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 02:30 | Son Güncelleme

Kadıköy, Kalamış Parkı’nda gece saatlerinde evlilik teklifi ederken kendilerini iki grubun kavgasının ortasında bulan grup, kabusu yaşadı. Parktan art arda duyulan silah sesleri polis ekiplerini harekete geçirdi.

Evlilik teklifi kabusa döndü! 3 kişi vuruldu, çok sayıda gözaltı var

Olay, Kadıköy ilçesi Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Kalamış Parkında gece yarısı 00.30’da meydana geldi. Evlilik teklifinde bulunmak için yeşil alandaki bir noktayı seçen ve balonlarla süsleyen grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga eden iki grubun arasında kaldı.

Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüşünce talihsiz çift ve arkadaşları da kavganın ortasında kaldı. Kavga eden iki gruptan iki kişi silahla yaralanırken ortada kalan gruptan bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra en yakın hastaneye götürüldüler.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNİ BOŞALTMAK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞ VERDİ

Olayın meydana geldiği sırada parkta bulunan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için polis ekipleri seferber oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grubu ekipler güçlükle dağıttı.

Parkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgaya ilk müdahale eden bekçi ve polislerin takviye talebi üzerine Kadıköy bölgesinde bulunan çok sayıda polis ekibi silah seslerinin yükseldiği parka geldi.

Kavga eden gruplardan yedi kişi gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri silahların ateşlendiği noktayı ablukaya alarak en küçük delili bile atlamadı. Gece saatlerinde üç kişinin hafif şekilde yaralandığı, yedi kişinin gözaltına alındığı silahlı kavganın tüm yönleriyle aydınlatılması için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

POLİS OTOSUNDAN "YEŞİL ALANI BOŞALTIN" ANONSU

Olay yerindeki meraklı vatandaşların uzaklaşması için bekçi ve polisler uzun süre çabalarken ekip otolarından sık sık ’Yeşil alan içerisindeki vatandaşlar alanı lütfen boşaltın’ şeklinde anons yapıldı. (İHA)

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