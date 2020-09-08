HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evlilik teklifi sürprizi 'sosyal mesafe' cezasıyla bitti!

Evlilik teklifi sürprizi 'sosyal mesafe' cezasıyla bitti!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Adıyaman'da arkadaşları ile birlikte sevdiği kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi hazırlayan genç sosyal mesafe kurallarına aykırı davranınca ceza yemekten kurtulamadı. 900 TL ceza alan genç polislerin kendisine düğün hediyesi olarak ceza kestiğini söyledi.

Evlilik teklifi sürprizi 'sosyal mesafe' cezasıyla bitti!

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşandı. Doğan Yücel isimli genç, sevdiği İpek N.’ye ilginç bir evlilik teklifi yapmak istedi. Arkadaşları ile bir araya gelen ve meşaleler yakan genç, “Ömrüme ömür katanım, benimle evlenir misin” yazılı pankart ile cep telefonundan görüntülü olarak sevdiği kıza evlilik teklif etti.

Cep telefonu ile görüntülü olarak yapılan evlilik teklifine İpek N., ‘evet’ cevabını verdi. Bu esnada polise ‘sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalık bir grup’ olduğu yönünde ihbar gelince polis ekipleri gençlerin bulunduğu yere geldi.
Polis, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tüm şahıslara ceza kesmek istedi ancak damat adayı, evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarını kendisinin çağırdığını söyleyip, cezanın kendisine kesilmesini istedi. Polisler, damat adayına 'sosyal mesafe kurallarına uymamaktan' 900 TL ceza kesti.

AW108975_05

Doğan Yücel, bir yıldır görüştüğü kız arkadaşına evlilik teklifi yapmasının ardından, polislerin kendisine düğün hediyesi olarak ‘ceza’ kestiğini belirtti. Yücel, “Cep telefonundan görüntülü olarak evlilik teklifi yaptıktan sonra polisler geldi. Sosyal mesafeye uymadığımız için bize ceza keseceklerini söylediler. Kızın teklife evet cevabını verdiğini söyleyince, polis bana gülümseyerek o zaman sana düğün hediyesi olarak ceza keseceğiz dedi. Hepimize kesecekti, ben sadece bana kesmelerini isteyince sadece bana kestiler. 900 TL ceza yedim ama hiç önemli değil. Evet cevabını aldım ama sosyal mesafe cezasından kurtulamadım, çokta mutluyum. Darısı bütün bekarlara olsun” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Klima kullanıyorsanız buna dikkat!Klima kullanıyorsanız buna dikkat!
2020 DGS sonuçları erken açıklanır mı?2020 DGS sonuçları erken açıklanır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ladin ormanları için harekete geçtiler! Karadeniz'e 40 bin faydalı böcek bırakıldı
Hepsi laboratuvarda geliştirilmiş! Tam 40 bin böcek
Sosyal mesafe hiçe sayıldı! 'Pes' dedirten görüntüler
Sosyal mesafe hiçe sayıldı! 'Pes' dedirten görüntüler
Klima kullanıyorsanız dikkat! Filtre temizliğinde...
Klima kullanıyorsanız buna dikkat!
Köpekleri acımasızca kavga ettirdiler! Bu görüntüler İstanbul'da çekildi
Bu görüntüler İstanbul'da çekildi! Acımasızlığın böylesi
Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' şaşkınlığı!
Saros Körfezi'nde şaşırtan manzara: 20 yıldır hiç görmemiştim
Çağatay Ulusoy'un son filmi Mücadele Çıkmazı
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.