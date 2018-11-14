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Evlilik teklifini kaza şakasıyla yaptı, kazada hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 07:45 | Son Güncelleme

İki ay önce sıradışı evlilik teklifiyle akıllara kazınan 39 yaşındaki Miguel Angel Pena isimli adamdan kötü haber geldi. Evlilik teklifi ederken sevgilisini kaza şakasıyla kandıran Pena, motosiklet kazası geçirdi.

Miguel Angel Pena, evlilik teklifi sırasında ağır yaralanmış gibi davranıp başında ağlayan sevgilisini cebinden çıkardığı yüzükle şoka uğratmıştı. Bu kez gerçek bir kazaya kurban giden Pena, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Evlilik teklifi oyunu gerçek oldu

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Birkaç ay önce sevgilisine evlilik teklif ederken kaza oyunu oynayan motosikletli, gerçekten motosiklet kazasında öldü. Dominik Cumhuriyeti’nde motosiklet tutkunu Miguel Angel Pena (39), 2 ay önce sevgilisi Mayra Vargas’a yaptığı sıradışı evlilik teklifiyle dünya çapında haber olmuştu.
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Pena, motosiklet kazasında ağır yaralanmış gibi davranıp başında ağlayan sevgilisini cebinden çıkardığı yüzükle şoka uğratmıştı. Sevgilisi, bu şakasına çok kızsa da teklifi kabul etmişti.
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BU KEZ OYUN DEĞİLDİ

BU KEZ OYUN DEĞİLDİ
Çift, son birkaç aydır düğün hazırlığı yapıyordu. Önceki gün Las Terrenas’ta bir grup motosikletliyle birlikte sürat turuna çıkan Pena, keskin bir virajda motosikletin kontrolünü kaybetti.
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Hastaneye kaldırılan Pena kurtarılamadı. Acı haberi alan nişanlısı kendisin yine şaka yapıldığını sandı. Ancak bu kez gerçekti...
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Anahtar Kelimeler:
Kaza ölüm evlilik teklifi

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