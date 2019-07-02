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Evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı

Karabük'te motor ustası genç, kız arkadaşına, 10 otomobilin motor kaputuna yazdırdığı yazıyla evlenme teklif etti.

Motor ustası Sinan Yavuz (24), kız arkadaşına evlenme teklif etmek için Karabük'ü Safranbolu ilçesine bağlayan Kanyon Köprü'de yaklaşık 20 arkadaşının katılımı ve 10 otomobille sürpriz bir organizasyon düzenledi.

Sürprizden habersiz şekilde köprüye gelen Merve Özay (22), bir anda yan yana dizilen 10 otomobilin motor kaputları açılınca "Benimle evlenir misin?" yazısını gördü.

Şaşıran genç kız, arkadaşlarının alkışları ve konfetiler altında teklifi kabul etti.

Yavuz, önünde diz çöktüğü Özay'a, çiçek verdi, ardından yüzük taktı.

Arkadaşları da evlilik şarkılarıyla çiftin mutluluğuna eşlik etti.

Yavuz, AA muhabirine, arkadaşları sayesinde böyle bir organizasyonu düzenlediğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Özay da sürprizi hazırlayanlara teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Evlenme Teklifi Karabük

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