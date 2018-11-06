Evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 2 kişiyi evlliik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Fatma E. (45), tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Halim B. ve Abdullah D., Fatma E.'nin kendilerinden evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis, Fatma E.'yi gözaltına aldı. Şikayetçilerden Halim B.'yi 2 bin 500, Abdullah D'nin ise 10 bin TL’sini dolandırdığı iddia edilen Fatma E., sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Fatma E.'yi erkeklerle tanıştıştırdığı öne sürülen Yusuf I.'yı yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.
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