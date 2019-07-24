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Evlilik vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde evlilik hayali kuran şahıs 25 bin TL’sinden olurken, dolandırıcı olduğu ileri sürülen kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre; Niksar’da çiftçilik yapan B.Y.

Evlilik vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde evlilik hayali kuran şahıs 25 bin TL’sinden olurken, dolandırıcı olduğu ileri sürülen kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Niksar’da çiftçilik yapan B.Y. evlenme hayali kurduğu kişi ile aracılar vasıtasıyla Antep’e giderek tanıştı. Kendisini Nazlı diye tanıtan H.Ş. (32) ile evlenmeye karar veren şahıs aynı gün kadının yakınına iddiaya göre 9 bin lira başlık parası, aracılık yapan kişilere ise toplamda 2 bin 600 lira ödedi. Daha sonra evlilik hazırlığı yaptığı kadınla birlikte Niksar’a dönen B.Y. çarşıya çıkarak 2 bilezik, bir çift küpe, 2 yüzük gibi ziynet eşyaları ve kıyafetler aldı. Niksar’da birkaç gün kaldıktan sonra alışveriş bahanesiyle evden çıkan H.Ş. kendisini bekleyen bir otomobile binerek kayıplara karıştı. Eş adayından haber alamayan B.Y. polis merkezine giderek dolandırıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunması üzerine Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde otomobil ve içerisinde bulunan üç kişi H.Ş. (32), U.D. (19) ve Z.A.Ö. (22) il çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Niksar Adliyesine sevk edildi. Şahıslarından U.D. (19) ve Z.A.Ö. (22) adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken H.Ş. adlı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan H.Ş.’nin çok sayıda dolandırıcılık, fuhuş ve yağma suçlarından emniyette kaydının olduğu ve üç farklı olaydan da firari olduğu öğrenildi.

Evlilik vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

Evlilik vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

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